Notiz-App Goodnotes in Version 6: Neues Design und KI-Funktionen

Mit dem Update verbunden hat sich auch der Preis für die Software erhöht. In Apples App Stores wird die Freischaltung der Vollversion jetzt mit immer noch vergleichsweise günstigen 10,99 Euro veranschlagt, bislang wurden hier noch 7,99 Euro verlangt. Etwas teurer wird es, wenn man auch Windows und Android mit einbezieht. Die Nutzung von Goodnotes über alle Plattformen hinweg wird jetzt mit jährlich 10,99 Euro oder einem Einmalkauf in Höhe von 32,99 Euro zu Buche.

Insert

You are going to send email to