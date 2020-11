Nikon Webcam Utility startet für Mac und Windows offiziell

Nikon bietet sein Webcam Utility jetzt offiziell für Mac und für Windows an. Die neue Version 1.0 löst die bereits seit September verfügbare Beta-Version der App ab und erweitert diese um die Unterstützung von zusätzlichen Kameramodellen.

Die App stellt die Möglichkeit bereit, per USB mit dem Computer verbundene Digitalkameras des Herstellers als Webcam zu verwenden. Nikon will mit dem Angebot dem gesteigerten Bedarf an Webcam-Lösungen gerecht werden und damit verbunden auch die Option anbieten, die eigene Nikon-Kamera als qualitativ außergewöhnlich hochwertige Webcam zu verwenden.

Mit dem Update hat Nikon auch die Liste der unterstützten Kameramodelle erweitert. Die aktuelle Version 1.0 erlaubt die Verwendung der Nikon-Kameras Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 und D3500 als Webcam. Die Unterstützung von künftigen spiegellosen Kameras und digitalen Spiegelreflexkameras von Nikon sei vorgesehen.

Auch andere Hersteller kommen der gestiegenen Nachfrage nach Webcam-Lösungen nach, so sind vergleichbare Anwendungen auch von Olympus, Canon, Panasonic, Fuji und Sony erhältlich.