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macOS 27.3 erweitert die Menüleiste

Nicht nur fürs neue MacBook: Live-Aktivitäten für Mac-Apps

Von Ben
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Nicht nur fürs neue MacBook: Live-Aktivitäten für Mac-Apps
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Mit macOS 27.3 erweitert Apple die Live-Aktivitäten auf dem Mac. Die erste Entwicklerbeta zeigt Informationen aus Mac-Apps jetzt auch auf Rechnern ohne Dynamic Island in der Menüleiste an. Davon profitieren weitere Macs mit Apple-Chip, ohne dass dafür ein neues MacBook Pro benötigt wird.

Macos 27.3 Live Aktivitaeten 2

Bei den kürzlich vorgestellten MacBook-Pro-Modellen mit OLED-Touchscreen gehören Live-Aktivitäten zu den Funktionen der neuen Dynamic Island. Sie bündelt laufende Vorgänge und passende Bedienelemente rund um die Kameraaussparung. Auf anderen Macs übernimmt dafür die Menüleiste die Rolle der zentralen Anlaufstelle.

Timer und Musik direkt in der Menüleiste

In der aktuellen Vorabversion unterstützen unter anderem die Musik-App, die Uhr und Sprachmemos die neue Darstellung. Auch laufende Bildschirmaufnahmen werden berücksichtigt. Die Einblendungen beschränken sich dabei nicht auf reine Statusmeldungen, sondern enthalten passende Bedienelemente.

Beim Timer sind beispielsweise die verbleibende Zeit sowie Schaltflächen zum Pausieren und Beenden zu sehen. Die Musikansicht zeigt Albumcover und Titel und erlaubt das Unterbrechen der Wiedergabe sowie den Wechsel zum vorherigen oder nächsten Song. Dafür musst du nicht erst das Fenster der jeweiligen Anwendung nach vorne holen.

Macos 27.3 Live Aktivitaeten 4

Neu sind Live-Aktivitäten vom Mac

Ganz neu ist das Konzept auf dem Mac allerdings nicht. Schon seit macOS 26 können Live-Aktivitäten vom iPhone in der Menüleiste erscheinen. Der entscheidende Unterschied: Mit macOS 27.3 kommen die Informationen auch direkt aus den auf dem Mac laufenden Anwendungen, statt lediglich vom iPhone übernommen zu werden.

Apple öffnet die Funktion zudem für andere Entwickler. In der zugehörigen Entwicklerpräsentation beschreibt das Unternehmen kompakte und erweiterte Ansichten sowie interaktive Aktionen. Drittanbieter können ihre Mac-Apps entsprechend anpassen. Wie nützlich die zusätzliche Anzeige im Alltag wird, hängt damit auch davon ab, welche Programme sie künftig unterstützen.

Macos 27.3 Live Aktivitaeten 3

Freigabe voraussichtlich im Dezember

Bislang ist die Erweiterung Bestandteil der ersten Entwicklerbeta von macOS 27.3. Die Veröffentlichung für alle Nutzer wird derzeit im Dezember erwartet. Das Update bringt außerdem die bereits vorgestellten Safari-Neuerungen mit vertikalen Tabs und erweitertem Dunkelmodus.
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