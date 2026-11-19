Mit NiceNoise steht eine kleine Mac-Anwendung bereit, die verschiedene Hintergrundgeräusche direkt aus der Menüleiste abspielt. Die Software des Entwicklers Ben Dansby soll dabei helfen, störende Umgebungsgeräusche auszublenden, konzentrierter zu arbeiten oder abends zur Ruhe zu kommen. Im Unterschied zu vielen vergleichbaren Anwendungen erzeugt NiceNoise seine Klänge während der Wiedergabe, statt auf wiederholte Tonaufnahmen zurückzugreifen.

Sechs Klänge ohne wiederkehrende Schleifen

Zur Auswahl stehen weißes, rosa und braunes Rauschen sowie Regen, Meeresrauschen und das gleichmäßige Geräusch eines Ventilators. Alle sechs Varianten werden in Echtzeit erzeugt. Dadurch sollen sich keine hörbaren Wiederholungen ergeben. Selbst die Länge der simulierten Meereswellen variiert. Bei der Wiedergabe über Kopfhörer werden für beide Ohren unterschiedliche Klangverläufe erzeugt.

Neben der Lautstärke lässt sich auch der Klangcharakter anpassen. Über einen zusätzlichen Regler können die Geräusche heller oder gedämpfter wiedergegeben werden. Die Anwendung merkt sich die gewählten Einstellungen und stellt sie beim nächsten Start wieder her.

Timer und Steuerung über die Menüleiste

NiceNoise verzichtet weitgehend auf eine klassische Programmoberfläche. Stattdessen genügt ein Klick auf das Symbol in der Mac-Menüleiste, um zwischen den Geräuschen zu wechseln oder die Lautstärke anzupassen. Über einen Rechtsklick lässt sich die Wiedergabe unmittelbar starten oder pausieren. Alternativ kann NiceNoise auch mit eigenem Fenster und Dock-Symbol verwendet werden.

Ein integrierter Timer beendet die Wiedergabe auf Wunsch nach 15 Minuten bis zwei Stunden. In der letzten Minute wird die Lautstärke langsam reduziert. Auch beim Wechsel zwischen den Geräuschen und beim Anschließen beziehungsweise Entfernen von Kopfhörern soll die Wiedergabe ohne störende Unterbrechungen erfolgen.

Alternative zu Apples Hintergrundgeräuschen

Grundsätzlich ist NiceNoise keine völlig neue Idee. Apple bietet Hintergrundgeräusche bereits als Bestandteil von macOS an. Diese lassen sich über die Bedienungshilfen und das Kontrollzentrum aktivieren. Auch Anwendungen wie das von uns bereits vorgestellte Noize verfolgen einen ähnlichen Ansatz.

NiceNoise setzt dagegen auf eine besonders kompakte Bedienung und zusätzliche Klangregler. Nach Angaben des Entwicklers erfolgt die Klangerzeugung vollständig lokal auf dem Mac. Die Anwendung benötigt weder ein Benutzerkonto noch besondere Berechtigungen und verzichtet auf Nutzungsanalysen und Tracking.

NiceNoise setzt mindestens macOS 14 voraus und wird über die Webseite des Entwicklers angeboten. Die Testversion ist kostenlos nutzbar und blendet gelegentlich einen Kaufhinweis ein. Für die dauerhafte Nutzung ohne diese Hinweise wird eine einmalige Lizenzgebühr von 5 US-Dollar fällig. Ein Abonnement ist nicht erforderlich.