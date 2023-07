Next MagentaTV: Telekom-Kunden können an Beta-Test teilnehmen

Erfreulich für Apple-Nutzer ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Beta-Version des kommenden MagentaTV neben der TV-Box MagentaTV One und dem MagentaTV Stick auch auf Apple TV nutzen lässt. Darüber hinaus sind der Telekom zufolge auch die MagentaTV-Apps für iOS- und Android-Geräte kompatibel. Geräte wie der Media Receiver 401 oder die MagentaTV Box sind dagegen ebensowenig kompatibel wie die TV Geräte von Samsung (ab 2018), Sony (ab 2015), Philips (ab 2015) und Xiaomi, für die erst im Laufe des Jahres eine entsprechende App bereitgestellt werden soll.

Kostenlos ist der Spaß natürlich nicht. Bei der Teilnahme am Beta-Programm für die kommende Version von MagentaTV fallen wie bei der regulären Nutzung des Videodienstes Gebühren an. Auch müsst ihr beachten, dass es sich beim Abschluss des Testangebots um einen Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit handelt. Dabei bekommt man wie bei den derzeit auch regulär erhältlichen Aktionstarifen von MagentaTV über die ersten sechs Monate hinweg die Smart-Option ohne Aufpreis, vom siebten Monat an wird es dann entsprechend teurer.

