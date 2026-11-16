Neues MacBook Pro: Nutzer berichten über Reiseübelkeit

Das neue MacBook Pro mit OLED-Touchscreen sorgt bei einigen Käufern für unerwartete Beschwerden. Nutzer berichten von Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit, die teilweise schon nach kurzer Arbeit am Bildschirm einsetzen. Die Symptome erinnern an Reisekrankheit.

Beim iPhone lässt sich die Pulsglättung bereits ausschalten

Einzelne Besitzer haben ihre Geräte deshalb bereits zurückgegeben. Eine mögliche Ursache liegt ausgerechnet in der Technik, die Apple als wesentliche Verbesserung gegenüber den bisherigen MacBook-Modellen bewirbt.

OLED-Display flimmert mit 240 Hertz

Mit dem PROLED-XDR-Display hat Apple die bisherige Mini-LED-Technik durch zwei übereinanderliegende OLED-Schichten ersetzt. Das ermöglicht höhere Kontraste, tiefere Schwarzwerte und mehr Helligkeit. Allerdings bringt die neue Bildschirmtechnik auch eine andere Art der Helligkeitssteuerung mit.

Betroffen ist das neue Macbook Pro PROLED XDR Display

Bei der sogenannten Pulsweitenmodulation (PWM) wird die Lichtausgabe in schneller Folge verändert. Das Auge nimmt diese Schwankungen normalerweise nicht bewusst wahr. Empfindliche Menschen können darauf jedoch mit Augenbelastung, Kopfschmerzen oder Schwindel reagieren.

Erste Tester haben beim neuen 14-Zoll-MacBook-Pro eine PWM-Frequenz von 240 Hertz gemessen. Beim älteren Modell mit M4 Pro und Mini-LED-Display waren es dagegen 14.880 Hertz. Die Frequenz fällt beim OLED-Modell damit rund 62-mal niedriger aus. Auf die mögliche Problematik hatten wir bereits bei der Auswertung erster Testberichte hingewiesen.

Die Frequenz allein entscheidet allerdings nicht über die Verträglichkeit. Auch die Stärke der Helligkeitsschwankungen spielt eine Rolle. Zudem muss nicht jede gemeldete Beschwerde zwangsläufig auf PWM zurückgehen.

Auch langjährige OLED-Nutzer betroffen

Inzwischen häufen sich die Erfahrungsberichte auf Reddit. Betroffene schildern Benommenheit und anhaltenden Schwindel, teilweise noch längere Zeit nach der Bildschirmnutzung.

Auffällig ist, dass einige Betroffene zuvor jahrelang OLED-Geräte problemlos genutzt haben. Wie MacAnorak erläutert, hängt die Verträglichkeit auch von der konkreten Bildschirmsteuerung ab.

Eine mögliche Gegenmaßnahme bietet Apple bereits auf dem iPhone an. Mit der iPhone-17-Familie wurde ein Schalter zum Deaktivieren der Pulsweitenmodulation eingeführt. Die Bedienungshilfe „Display Pulse Smoothing“ nutzt alternativ eine gleichmäßigere Helligkeitssteuerung, die allerdings bei sehr niedriger Bildschirmhelligkeit Einschränkungen mit sich bringen kann. Auch das neue OLED-iPad-mini unterstützt die Funktion. Beim MacBook fehlt bislang eine entsprechende Einstellung. Ob Apple diese nachreichen kann und wie viele Nutzer tatsächlich betroffen sind, bleibt offen.