Prime Video und Disney+ stimmen mit neuen Trailern auf zwei bevorstehende Serienstarts ein. Bei Amazon geht es am 25. November mit „Blade Runner 2099“ nach Los Angeles. Disney+ schickt das Ermittlertrio aus „Only Murders in the Building“ am 8. Dezember nach London.

Staffel 6: Only Murders in London

Amazon stellt die komplette Miniserie auf einmal bereit, Disney verteilt die neue Staffel über mehrere Wochen.

„Blade Runner 2099“ mit acht Folgen zum Start

Der zweite offizielle Trailer zu „Blade Runner 2099“ liefert weitere Eindrücke von der Fortsetzung des Science-Fiction-Universums. Alle acht Episoden erscheinen am 25. November exklusiv bei Prime Video. Den Starttermin hat Amazon bereits in seiner Programmübersicht für November angekündigt.

Die Handlung setzt fünfzig Jahre nach „Blade Runner 2049“ ein. Die Flüchtige Cora versucht, ihrer Vergangenheit durch eine neue Identität als Blade Runnerin zu entkommen. Gemeinsam mit der Replikantin Olwen, der nur wenige Tage bleiben, sucht sie einen weiteren Flüchtigen. Dessen Geheimnis könnte das ohnehin instabile Los Angeles ins Chaos stürzen.

Ridley Scott wirkt als ausführender Produzent mit. Jonathan van Tulleken, bekannt durch „Shōgun“, führt bei den ersten beiden Folgen Regie.

„Only Murders“ ermittelt ab Dezember in London

Disney+ zeigt im Trailer zur sechsten Staffel, wohin es Charles, Oliver und Mabel diesmal verschlägt. Unter dem Titel „Only Murders in London“ führt ihr nächster Fall die drei True-Crime-Podcaster nach Großbritannien. Cinda Canning taucht vor ihrer Tür auf und fordert sie auf, in London ihren Mörder zu finden.

Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez kehren in ihren Rollen zurück. Als Gaststars sind unter anderem Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan und Martin Freeman dabei.

Zum Auftakt am 8. Dezember veröffentlicht Disney+ zwei Episoden. Am 15. Dezember folgen zwei weitere, anschließend erscheint wöchentlich eine neue Folge bis zum Staffelfinale am 26. Januar.

„3 Body Problem“ kehrt im Januar zurück

Netflix zeigt derweil einen ersten Teaser zur zweiten Staffel von „3 Body Problem“. Die Fortsetzung startet am 14. Januar 2027 und beschäftigt sich damit, wie die Menschheit auf die drohende Ankunft der außerirdischen San-Ti reagiert. Während sich viele auf die Verteidigung der Erde vorbereiten, unterstützen andere die Pläne der Besucher.