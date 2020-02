Neue SPORT1-App für Apple TV, iPad und iPhone

Rechtzeitig zum morgigen DFB-Pokal Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig präsentiert sich die SPORT1-App jetzt in der neuen Version 10.0 auf Apple TV, iPad und iPhone.

Die neugestaltete Anwendung bewirbt sich als übersichtlicher und schneller und bietet News, Videos, Hintergrundberichte, Interviews, Ergebnisse, Tabellen und Statistiken sowie Liveticker zu über 50 Sportarten und 200 Wettbewerben.

Die SPORT1 App wurde in ihrer Struktur runderneuert und mit einer einfacheren Navigation ausgestattet, die Nutzer schneller zu Sportarten, Ergebnissen, Livestream und Videos bringen soll. Zudem können sich Nutzer Favoriten setzen, um schnellstmöglich die für sie interessanten Themen abzurufen.

In den kommenden Monaten ist zudem die Integration einer Customization-Funktion geplant: So können Nutzer Sportarten, Wettbewerbe und Themen auswählen, die sie besonders interessieren, und so einen individuellen Newsfeed erhalten.

Live-Highlight: DFB-Pokal Achtelfinale