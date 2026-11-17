Amazon bietet die im vergangenen Monat vorgestellten neuen Varianten seines Kindle-Basismodells erstmals mit Preisnachlass an. Der regulär 174,99 Euro teure Standard-Kindle mit 16 GB Speicher ist derzeit für 139,99 Euro erhältlich. Die höherwertige Ausführung im Aluminium-Design mit 32 GB Speicher kostet statt 194,99 Euro aktuell 154,99 Euro.

Beide Modelle werden ohne Werbung angeboten und sind in jeweils zwei Farben erhältlich. Der Standard-Kindle ist in Graphit und Ube, einem kräftigen Lilaton, verfügbar. Die Aluminiumversion gibt es in Alpenblau und Meerglasgrün. Bei beiden Geräten erstreckt sich die Gehäusefarbe auch über die Vorderseite.

Kindle Standard in Lila

Der Kindle Standard ist weiterhin als kompakter E-Book-Reader für die grundlegenden Lesefunktionen konzipiert. Das Gerät verfügt über einen 6 Zoll großen, beleuchteten E-Ink-Bildschirm mit einer Auflösung von 300 Pixeln pro Zoll. Der interne Speicher von 16 GB bietet Platz für eine umfangreiche Sammlung elektronischer Bücher.

Amazon gibt für das Gerät eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen an. Die tatsächliche Laufzeit hängt natürlich unter anderem von der Bildschirmhelligkeit und der täglichen Nutzungsdauer ab. Geladen werden beide Geräte über einen USB-C-Anschluss.

Unterschiede bei Gehäuse und Speicher

Mit Alu-Rückseite in Hellblau

Die zweite Modellvariante unterscheidet sich vor allem durch die verwendeten Gehäusematerialien. Mit ihrer Aluminiumrückseite dürfte sie vor allem Käufer ansprechen, die eine hochwertigere Gehäuseausführung bevorzugen. Der reguläre Aufpreis gegenüber dem Standardmodell beträgt 20 Euro. Mit den aktuellen Angebotspreisen reduziert sich der Preisunterschied zwischen den beiden Geräten auf lediglich 15 Euro.

Die neuen Kindle-Modelle bleiben innerhalb von Amazons E-Book-Reader-Programm unterhalb der Paperwhite-Reihe angesiedelt. Auch die Paperwhite-Modelle wurden im vergangenen Monat überarbeitet. Sie sind derzeit allerdings nur zum regulären Preis von 209,99 Euro erhältlich. Möglicherweise ändert sich dies im Rahmen der für das Monatsende erwarteten Black-Friday-Aktionen.

Produkthinweis

Amazon Kindle 16 GB (Neueste Generation), jetzt dünner, leichter und schneller, 6-Zoll-Display, Ohne Werbung... 139,99 EUR 174,99 EUR

Produkthinweis