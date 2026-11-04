Neue Kindle-Familie: Amazon bietet Bestandskunden günstigere Preise

Amazon bietet ausgewählten Kindle-Besitzern jetzt vergünstigte Preise für den Kauf eines neuen E-Readers an. Die Upgrade-Angebote waren bislang nicht direkt auf den Produktseiten der neuen Geräte ausgewiesen, jetzt werden die Upgrade-Deals dort direkt angeboten.

Kindle jetzt auch in Aluminium

Wer bereits einen älteren Kindle besitzt und Interesse an der neuen Kindle-Fmailie hat, sollte daher die jweiligen Produktseiten im angemeldeten Zustand aufrufen und prüfen, ob ein persönlicher Aktionspreis hinterlegt ist.

Ein Beispiel ist der neue reguläre Kindle mit 16 GB Speicher. Statt der regulären 154,99 Euro werden berechtigten Bestandskunden hier nur 124,99 Euro berechnet. Die Vergünstigung wird beim Kauf automatisch an der Kasse berücksichtigt.

Welche Kindle-Besitzer profitieren?

Die Kindle-Upgrade-Aktion richtet sich an ausgewählte Kunden, die bestimmte ältere Lesegeräte in ihrem Amazon-Konto registriert haben. Dazu gehören der Kindle von 2012, der Kindle und Kindle Voyage von 2014 sowie die Paperwhite-Modelle von 2013 und 2018. Auch Besitzer eines Kindle Oasis aus den Modelljahren 2014 und 2019 kommen grundsätzlich infrage.

Die neue Kindle-Familie wurde im Oktober vorgestellt

Die Aktion läuft bis zum 18. November 2026 und gilt nur für ein vergünstigtes Neugerät pro Kunde. Eine Kombination mit anderen Rabattaktionen ist ausgeschlossen. Amazon-Geschenkgutscheine dürfen dagegen zusätzlich eingelöst werden.

Wichtig ist, dass das bisherige Lesegerät nicht zurückgegeben werden muss. Amazon bietet die Möglichkeit zum Recycling an, macht dies aber nicht zur Voraussetzung für den günstigeren Kaufpreis. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Geräte, die Amazon selbst verkauft und versendet. Zudem behält sich der Händler Änderungen und eine vorzeitige Beendigung der Aktion vor.

Neue Kindle-Generation steht vor der Auslieferung

Die Vergünstigungen fallen mit der Markteinführung der Anfang Oktober vorgestellten Kindle-Generation zusammen. Das überarbeitete Einstiegsmodell besitzt weiterhin einen 6 Zoll großen Bildschirm, fällt aber dünner und leichter aus. Amazon verspricht zudem kürzere Ladezeiten beim Öffnen von Büchern. Neben der Kunststoffversion mit 16 GB für 154,99 Euro gibt es eine Variante mit Aluminiumrückseite und 32 GB für 194,99 Euro.

Auch das Kingle-Lineup ist farbenfroher geworden

Auch der Kindle Paperwhite erhält ein schlankeres Gehäuse. Das wasserdichte Gerät soll mit einer Akkuladung bis zu zwölf Wochen auskommen und kostet mit 16 GB Speicher regulär 209 Euro. Die Signature Edition bietet 32 GB, ein Aluminiumgehäuse und eine automatische Helligkeitsanpassung für 259,99 Euro.

Der Kindle Colorsoft mit Farbdisplay soll Bücher und Illustrationen heller und gleichmäßiger darstellen. Die Standardausführung kostet 299,99 Euro, die Signature Edition 329,99 Euro. Ergänzend hat Amazon mit dem Kindle Click eine Bluetooth-Fernbedienung zum Umblättern für 34,99 Euro angekündigt.

Die Auslieferung der neuen Geräte ist inzwischen für Montag, den 9. November, angegeben. Zu den im Rahmen der Upgrade-Aktion begünstigten Geräten gehören neben den neuen Kindle- und Paperwhite-Modellen auch die Colorsoft Signature Edition, der Kindle Scribe und ausgewählte Kids-Varianten. Ob und in welcher Höhe ein Rabatt verfügbar ist, hängt von der individuellen Berechtigung ab.