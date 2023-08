Neue KickScooter von Ninebot kommen mit „Wo ist?“-Unterstützung

Mit „Wo ist?“-Integration ab Werk sind in Deutschland jetzt die neuen Modelle Ninebot KickScooter F2 und Ninebot KickScooter MAX G2 erhältlich. Beide KickScooter verfügen standardmäßig über die technischen Voraussetzungen und können mithilfe der Segway-Ninebot-App in das Menü „Objekte“ in der „Wo ist?“-App integriert werden. Die Roller werden dort dann mit einem entsprechenden Symbol angezeigt und können fortan über die App geortet werden.

