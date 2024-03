Neue iPads im besten Fall schon nächste Woche

So langsam wäre es an der Zeit für die Vorstellung neuer iPad-Modelle. Hier will dringend ein iPad Air ersetzt werden und zudem ist es inzwischen fast anderthalb Jahre her, seit Apple das iPad Pro im Oktober 2022 als weiterhin aktuellstes Modell in seiner iPad-Sparte vorgestellt hat.

Gerüchten aus China zufolge soll es in einer Woche soweit sein. Das Apple-Blog MacRumors zitiert einen Nutzer der Mikroblogging-Plattform Weibo, dem zufolge die ersten Schiffsladungen mit neuen Geräten bereits von China aus auf dem Weg in die USA und andere Länder sind. Zudem bereiten erste Hersteller und Händler den Verkaufsstart von Zubehör wie etwa Hüllen für Dienstag, den 26. März vor.

Ein neues iPad Air steht ganz oben auf der Liste der Erwartungen. Die derzeit noch aktuelle fünfte Generation des Tablets wurde vor ziemlich genau zwei Jahren vorgestellt. In der neuen Version soll das iPad Air nun erstmals mit zwei Größen auf den Markt kommen und neben 10,9 Zoll auch im Format 12,9 Zoll erhältlich sein.

Zudem wird erwartet, dass Apple bei seinen kommenden Tablets wie bereits beim iPad der zehnten Generation der Fall die Frontkamera so platziert, dass sie im Querformat mittig sitzt und die Geräte so endlich auch auch besser für Videotelefonate über FaceTime geeignet sind.

Neben einem neuen iPad Air sind überarbeitete Versionen der beiden iPad-Pro-Modelle im Gespräch, die dann wohl auf Apples neuen M3-Prozessor und die Ausstattung mit OLED-Bildschirmen setzen.

Ende März oder Anfang April?

In Stein gemeißelt ist der 26. März allerdings nicht. Zweifel streut hier unter anderem der mit guten Verbindungen zu Apple ausgestattete Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der sich weiterhin nicht für einen konkreten Termin entscheiden will. In seinem letzten Newsletter für Abonnenten ließ Gurman verlauten, dass für den Verkaufsstart der Geräte auch verschiedene Software-Anpassungen erforderlich sind, die sich möglicherweise bis in den April hinein hinziehen.

Eine Option, die beiden Seiten Recht geben würde, wäre die Ankündigung der Geräte in der kommenden Woche kombiniert mit einem ein oder zwei Wochen später liegenden Termin für den Verkaufsstart.