Neu in iPadOS und iOS 14: Farben wählen, Farben speichern

Zu den kleinen Detail-Verbesserungen der neuen Mobil-Betriebssysteme Apples gehört ein generalüberholtes Farbauswahl-Werkzeug, das unter anderem im Werkzeugkasten des Markieren-Tools auf euch wartet.

Verglichen mit seinen Vorgängern, dürfte die wichtigste Neuerung den verfügbaren Farbraum betreffen. War dieser unter iOS 13 und iOS 12 noch auf die Gitter-Ansicht von (nur) 120 Farben limitiert, stehen im neuen Color Picker von iPadOS und iOS 14 nun auch die Ansichten „Spektrum“ und „Regler“ zur Verfügung, die die Auswahl beliebiger Farben gestatteten.

Vier Wege Farben aufzunehmen

Hier lassen sich nicht nur direkte RGB- und Hexwerte eingeben, um eine Farbe aus einer gerade geöffneten Grafik bzw. einem Foto zu extrahieren, kann mit einem Druck auf die Pipette oben links im Color Picker auch ein Fadenkreuz aktiviert werden, das Farben pixelgenau aufnimmt.

Die eigenen Farben lassen sich im neu gestalteten Farbauswahlwerkzeug speichern und stehen so in allen anderen Applikationen zur Verfügung die den neuen Color Picker unterstützen.

Um zuvor gespeicherte Farben wieder aus der Default-Auswahl zu entfernen, müssen diese einfach etwas länger mit dem Finger oder dem Apple Pencil gedrückt werden.

Apple selbst hat die neue Systemfunktion im Rahmen der WWDC vorgestellt und in dem WWDC-2020-Video „Design with iOS pickers, menus and actions“ ab Minute 12:53 vorgestellt. Das Video übrigens, mit der unschlagbar besten Brille im Gesicht eines Apple-Mitarbeiters.

Ab Minute 12:53 – Die Video-Vorstellung zur WWDC

Der neue Color Picker ist auf iPhone und iPad verfügbar und stellt weitgehende Feature-Parität mit dem Original auf dem Mac her. Auch Transparenzen lassen sich auf iPhone und iPad nun festlegen. Allerdings bietet Apple noch keinen Weg an, gesicherte Farben zwischen iOS, iPadOS und macOS zu synchronisieren.