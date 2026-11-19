Netflix setzt im Dezember auf bekannte Schauspieler, Literaturverfilmungen und neue Staffeln erfolgreicher Serien. Brad Pitt kehrt als Stuntman Cliff Booth zurück, Emily erlebt weitere Abenteuer in Paris und Jane Austens Roman „Stolz und Vorurteil“ wird neu verfilmt. Dazu kommen Weihnachtskomödien, Dokumentationen und mehrere Sportübertragungen.

BAD DAY mit Cameron Diaz

Die November-Übersicht findet ihr hier.

Bereits am 3. Dezember startet „Stolz und Vorurteil“. Die neue Serienadaption von Jane Austens Roman begleitet Elizabeth Bennet (Emma Corrin) und Mr. Darcy (Jack Lowden), deren gegenseitige Vorbehalte einer Annäherung zunächst im Weg stehen. Die Geschichte konzentriert sich auf das Verhältnis der beiden Hauptfiguren und ihre sich verändernden Gefühle.

Mit „Bad Day“ folgt am 11. Dezember eine Komödie mit Cameron Diaz. Sie spielt die alleinerziehende Mutter Joy, die ausgerechnet an einem besonders schwierigen Tag ein gegebenes Versprechen einlösen muss. Am selben Tag überträgt Netflix außerdem den Boxkampf „Tyson Fury vs. Anthony Joshua“ live aus dem Principality Stadium im walisischen Cardiff.

Am 18. Dezember erscheint der Science-Fiction-Film „Ray Gunn“. Die Handlung führt in die futuristisch angehauchte Stadt Metropia, wo Privatdetektiv Raymond Gunn in einen Kriminalfall verwickelt wird. Neben einem Mord spielen auch Außerirdische und der Medienstar Venus Nova eine Rolle.

Für den 23. Dezember ist „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ angekündigt. Brad Pitt übernimmt erneut die Rolle des Stuntmans Cliff Booth, der sich 1977 in Los Angeles mit kleineren Aufträgen und gefährlichen Gefälligkeiten über Wasser hält. David Fincher inszeniert den Film nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino. Die Geschichte führt hinter die Kulissen der Filmindustrie und beschäftigt sich mit deren weniger glanzvollen Seiten.

Am 24. Dezember kehrt Lily Collins in „Emily in Paris“ zurück. Die sechste Staffel begleitet Emily bei neuen beruflichen und privaten Entscheidungen. Dabei muss sie abwägen, welchen Stellenwert ihre Karriere, persönliche Beziehungen und ihre Zukunft in Paris einnehmen sollen.

Auch zum Jahresende stehen weitere Live-Veranstaltungen auf dem Programm. Am 25. Dezember zeigt Netflix zwei NFL-Partien mit den Buffalo Bills, Denver Broncos, Green Bay Packers und Chicago Bears. Am 27. Dezember folgt die zweite Ausgabe des Tennisturniers „Six Kings Slam“ aus Riad.

Neue Serien im Dezember

1. Dezember

Trinity: Eine Marineoffizierin entdeckt Hinweise darauf, dass der Verteidigungsminister in Vorgänge verwickelt sein könnte, die eine weltweite Gefahr darstellen.

Eine Marineoffizierin entdeckt Hinweise darauf, dass der Verteidigungsminister in Vorgänge verwickelt sein könnte, die eine weltweite Gefahr darstellen. HONEY TRAP: Sechs Prominente werden mit Affären, Täuschungen und komplizierten Beziehungen konfrontiert. Auch die Welt der Host-Clubs spielt eine Rolle.

Sechs Prominente werden mit Affären, Täuschungen und komplizierten Beziehungen konfrontiert. Auch die Welt der Host-Clubs spielt eine Rolle. Collect & Praise: Ein auf Geld fixierter Pastor und sein unberechenbarer Diakon geraten durch ihre Machenschaften von einem Skandal in den nächsten.

2. Dezember

Der perfekte Chef: Der Leiter einer italienischen Fabrik für Lenkräder versucht, seinen Familienbetrieb unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig gerät sein Privatleben durcheinander.

3. Dezember

Stolz und Vorurteil: Elizabeth Bennet und Mr. Darcy müssen ihre gegenseitigen Vorbehalte überwinden, bevor sich zwischen ihnen eine Beziehung entwickeln kann.

Elizabeth Bennet und Mr. Darcy müssen ihre gegenseitigen Vorbehalte überwinden, bevor sich zwischen ihnen eine Beziehung entwickeln kann. Empress of Flames: Nachdem ein machtgieriger Prinz den Thron an sich gerissen hat, kämpft Prinzessin Ananthip um die Rückgewinnung ihrer Macht und die Vergeltung für ihre Familie.

4. Dezember

En diciembre llegaban las brisas: Vier Frauen aus der wohlhabenden Gesellschaft Kolumbiens stellen traditionelle Erwartungen infrage und versuchen, ihr Leben selbst zu bestimmen.

Vier Frauen aus der wohlhabenden Gesellschaft Kolumbiens stellen traditionelle Erwartungen infrage und versuchen, ihr Leben selbst zu bestimmen. Love is Blind: South Africa: Südafrikanische Singles suchen nach einer festen Partnerschaft, ohne ihre potenziellen Partner zuvor zu sehen. Dineo und Solo Langa begleiten das Experiment.

Südafrikanische Singles suchen nach einer festen Partnerschaft, ohne ihre potenziellen Partner zuvor zu sehen. Dineo und Solo Langa begleiten das Experiment. Selling Sunset: Staffel 10: Vier neue Maklerinnen verstärken die Oppenheim Group. Neben prominenten Kunden sorgen Konkurrenz und persönliche Konflikte für Veränderungen im Team.

5. Dezember

The Gift: Ein erfolgloser Baseballtrainer entdeckt seine ungewöhnliche Fähigkeit, junge Talente zu erkennen. Damit möchte er eine schwache Highschool-Mannschaft voranbringen.

8. Dezember

Tuiskoms – Willkommen in Wilderness: Staffel 2: Fleur und Werner bereiten ihre Hochzeit vor, als eine Nachricht ihre Pläne verändert. Zugleich zieht eine Frau mit schwieriger Vergangenheit nach Wilderness.

9. Dezember

Rauls – Die Scammer: Gabriel steckt wegen Schulden seiner Familie in finanziellen Schwierigkeiten. Seine kriminellen Bekannten locken ihn mit dem Wohlstand, den sie durch Internetbetrug erlangen.

Gabriel steckt wegen Schulden seiner Familie in finanziellen Schwierigkeiten. Seine kriminellen Bekannten locken ihn mit dem Wohlstand, den sie durch Internetbetrug erlangen. Der Aufruhr: Im Polen des Jahres 1989 versuchen ein Gefangener und ein aufstrebender Politiker, gewaltsame Auseinandersetzungen in einem Gefängnis zu verhindern.

Im Polen des Jahres 1989 versuchen ein Gefangener und ein aufstrebender Politiker, gewaltsame Auseinandersetzungen in einem Gefängnis zu verhindern. Gabby’s Dollhouse: Bastel- und Backspaß für die Feiertage: Junge Teams stellen sich kreativen Aufgaben rund um die Weihnachtszeit. Durch die Sendung führt Laila Lockhart Kraner.

10. Dezember

The Murder of JonBenét Ramsey: Patsy und John Ramsey müssen den Mord an ihrer Tochter verarbeiten. Die Serie beschäftigt sich zugleich mit Fehlern bei den Ermittlungen und der öffentlichen Aufmerksamkeit für den Fall.

Patsy und John Ramsey müssen den Mord an ihrer Tochter verarbeiten. Die Serie beschäftigt sich zugleich mit Fehlern bei den Ermittlungen und der öffentlichen Aufmerksamkeit für den Fall. YOLANTHE: Staffel 2: Yolanthe versucht trotz persönlicher Belastungen und Schwierigkeiten beim Bau ihres Hauses in Los Angeles, für sich und Xess ein neues Leben aufzubauen.

11. Dezember

Tantara: Junge Menschen aus einfachen Verhältnissen versuchen, sich in der südkoreanischen Unterhaltungsbranche der 1970er-Jahre einen Namen zu machen.

14. Dezember

CoComelon: Unser Viertel: Staffel 8: JJ entdeckt mit Freunden und Familie neue Alltagserfahrungen. Dazu gehören unter anderem eine große Rutsche und die erste Übernachtungsparty.

15. Dezember

Sunshine Girls: Olivia zieht von New York nach Kalifornien und beginnt an der Valley High ein neues Schuljahr. Dort lernt sie die Influencerin Riley und die pferdebegeisterte Taylor kennen.

Olivia zieht von New York nach Kalifornien und beginnt an der Valley High ein neues Schuljahr. Dort lernt sie die Influencerin Riley und die pferdebegeisterte Taylor kennen. My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Staffel 7: David Letterman spricht in neuen Interviews mit Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel und dem Kletterer Alex Honnold.

16. Dezember

Der Käfig: Staffel 2: Curtis steht vor einer erfolgreichen Karriere im Mixed Martial Arts. Rivalitäten, Missgunst und persönliche Konflikte gefährden seinen Aufstieg.

Curtis steht vor einer erfolgreichen Karriere im Mixed Martial Arts. Rivalitäten, Missgunst und persönliche Konflikte gefährden seinen Aufstieg. Os Crentes: Ein junges Paar lädt Gäste nach Hause ein. Unerwartete Besucher bringen die Zusammenkunft durcheinander. Die Komödie verbindet gespielte Handlung mit Stand-up-Elementen.

17. Dezember

Fremde Erde: Nach der Rückkehr einer Familie in die Vereinigten Staaten brechen alte Gefühle und Spannungen wieder auf. Die Folgen reichen bis in ihre indisch-amerikanische Gemeinschaft.

Nach der Rückkehr einer Familie in die Vereinigten Staaten brechen alte Gefühle und Spannungen wieder auf. Die Folgen reichen bis in ihre indisch-amerikanische Gemeinschaft. Quiztopia: In einer alternativen Version Japans entscheiden Quizshows über erfüllte Wünsche oder Zwangsarbeit. Eine Gruppe von Rebellen nimmt einen Moderator ins Visier.

In einer alternativen Version Japans entscheiden Quizshows über erfüllte Wünsche oder Zwangsarbeit. Eine Gruppe von Rebellen nimmt einen Moderator ins Visier. Was zutage tritt: Ein Journalist untersucht einen Mordfall und stößt dabei auf verborgene Beziehungen und Geheimnisse innerhalb einer kleinen Stadt.

18. Dezember

Lebe dein bestes Leben: Zwei mittellose Freunde arbeiten für ein Londoner Unternehmen im Bereich nachhaltiger Lebensmittel. Ihre Versuche, beruflich und privat voranzukommen, führen zu allerlei Schwierigkeiten.

Zwei mittellose Freunde arbeiten für ein Londoner Unternehmen im Bereich nachhaltiger Lebensmittel. Ihre Versuche, beruflich und privat voranzukommen, führen zu allerlei Schwierigkeiten. Maestro in Blue: Staffel 4: Orestis und Klelia stehen nach ihrer Rückkehr nach Paxos vor einer ungewissen Zukunft. Sofias kriminelle Geschäfte bringen die Familie in einen neuen Konflikt.

Orestis und Klelia stehen nach ihrer Rückkehr nach Paxos vor einer ungewissen Zukunft. Sofias kriminelle Geschäfte bringen die Familie in einen neuen Konflikt. Raising The Cannons: Nick Cannon gibt in der Reality-Serie Einblicke in sein Familienleben und das Verhältnis zu den sechs Müttern seiner zwölf Kinder.

Nick Cannon gibt in der Reality-Serie Einblicke in sein Familienleben und das Verhältnis zu den sechs Müttern seiner zwölf Kinder. Les caméras cachées de François Damiens: François Damiens kehrt nach mehr als zehn Jahren mit neuen Streichen vor versteckter Kamera zurück.

20. Dezember

Die Åre-Morde: Staffel 2: Ein Jahr nach Hannas Umzug nach Åre gerät ihre Zusammenarbeit mit Daniel unter Druck. Gemeinsam untersuchen sie den Tod einer umstrittenen Geschäftsfrau.

24. Dezember

Emily in Paris: Staffel 6: Emily muss neue Entscheidungen über ihre Karriere und ihr Liebesleben treffen. Dabei werden auch ihre Loyalität und ihre Zukunftspläne in Paris auf die Probe gestellt.

28. Dezember

CoComelon: Unser Viertel singt: Staffel 16: JJ und seine Freunde beschäftigen sich in musikalischen Geschichten mit Alltagssituationen wie dem ersten Haarschnitt und dem Entschuldigen.

30. Dezember

Later Daters: Eine zweite Chance für die Liebe: Staffel 2: Fünf bekannte Singles im fortgeschrittenen Alter suchen erneut nach einer Partnerschaft und hinterfragen dabei ihre bisherigen Beziehungsmuster.

Neue Filme und Dokus im Dezember

1. Dezember

an open field: Nach dem Absturz einer Boeing 737 in Äthiopien begleitet die Dokumentation Dorfbewohner und eine betroffene Familie bei der Verarbeitung der Tragödie.

Nach dem Absturz einer Boeing 737 in Äthiopien begleitet die Dokumentation Dorfbewohner und eine betroffene Familie bei der Verarbeitung der Tragödie. Der Polarexpress: Ein Junge reist an Heiligabend mit einem geheimnisvollen Zug zum Nordpol und erlebt eine Geschichte über Freundschaft und Weihnachten.

Ein Junge reist an Heiligabend mit einem geheimnisvollen Zug zum Nordpol und erlebt eine Geschichte über Freundschaft und Weihnachten. Gremlins II – Die Rückkehr der kleinen Monster: Eine neue Gruppe der kleinen Kreaturen sorgt in einem New Yorker Hochhaus für Unruhe.

Eine neue Gruppe der kleinen Kreaturen sorgt in einem New Yorker Hochhaus für Unruhe. Die Gebrüder Weihnachtsmann: Der Besuch seines schwierigen Bruders bringt den Weihnachtsmann am Nordpol in unerwartete Schwierigkeiten.

Der Besuch seines schwierigen Bruders bringt den Weihnachtsmann am Nordpol in unerwartete Schwierigkeiten. Die Meyers – Hilfe, die Familie kommt!: Vier erwachsene Geschwister besuchen ihren verwitweten Vater zum Weihnachtsfest. Es ist das erste gemeinsame Fest seit dem Tod ihrer Mutter.

2. Dezember

In a Holidaze: Mae erlebt denselben Weihnachtsurlaub mit ihrer Familie immer wieder. Um der Zeitschleife zu entkommen, muss sie ihre Gefühle für einen langjährigen Schwarm offenbaren.

Mae erlebt denselben Weihnachtsurlaub mit ihrer Familie immer wieder. Um der Zeitschleife zu entkommen, muss sie ihre Gefühle für einen langjährigen Schwarm offenbaren. Der Zweite Weltkrieg: Hinter feindlichen Linien: Restauriertes Filmmaterial und Berichte von Zeitzeugen dokumentieren die Einsätze einer amerikanischen Militäreinheit von der Landung in der Normandie bis zum Kriegsende.

Restauriertes Filmmaterial und Berichte von Zeitzeugen dokumentieren die Einsätze einer amerikanischen Militäreinheit von der Landung in der Normandie bis zum Kriegsende. Marcos: Otro mundo es posible: Die Dokumentation zeichnet die Geschichte des zapatistischen Widerstands nach und beschäftigt sich mit Subcomandante Marcos, der 1994 öffentlich bekannt wurde.

3. Dezember

Secrets: Parni hat ihre Vergangenheit als Sexarbeiterin hinter sich gelassen und ein neues Leben mit ihrer Tochter begonnen. Die Rückkehr ihres gewalttätigen früheren Partners bedroht ihre Sicherheit.

Parni hat ihre Vergangenheit als Sexarbeiterin hinter sich gelassen und ein neues Leben mit ihrer Tochter begonnen. Die Rückkehr ihres gewalttätigen früheren Partners bedroht ihre Sicherheit. My Crazy Feminist Girlfriend: Eine romantische Komödie nach einem koreanischen Roman. Ein Mann trifft auf seine frühere Freundin, deren veränderte Überzeugungen die Beziehung vor neue Herausforderungen stellen.

Eine romantische Komödie nach einem koreanischen Roman. Ein Mann trifft auf seine frühere Freundin, deren veränderte Überzeugungen die Beziehung vor neue Herausforderungen stellen. Jão: Memórias Póstumas: Die Dokumentation begleitet den brasilianischen Musiker Jão bei seiner Rückkehr auf die Bühne nach einer längeren Pause und dem Tod seines Vaters.

Die Dokumentation begleitet den brasilianischen Musiker Jão bei seiner Rückkehr auf die Bühne nach einer längeren Pause und dem Tod seines Vaters. Gianmarco Soresi: God Forbid: Der Comedian gibt sein Netflix-Debüt mit einem Programm über zwischenmenschliche Beziehungen, Gruppenchats und die Eigenheiten des Streitens.

4. Dezember

Der 14.: Filmemacherin Ava DuVernay beschäftigt sich mit dem 14. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung und dessen Bedeutung für die gesellschaftliche Zugehörigkeit.

Filmemacherin Ava DuVernay beschäftigt sich mit dem 14. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung und dessen Bedeutung für die gesellschaftliche Zugehörigkeit. Wer ermordete die Witwe des Bankers?: Ein Mord innerhalb einer vermögenden spanischen Familie legt lange verborgene Konflikte und Rivalitäten offen.

8. Dezember

Der größte Redenschreiber aller Zeiten: Clarence B. Jones berichtet über seine Arbeit als Anwalt und Redenschreiber von Martin Luther King Jr. sowie über persönliche Erfahrungen aus seinem politischen Engagement.

10. Dezember

Permafrost: Ein gefährliches Virus könnte für einen Anschlag bei der Nobelpreisverleihung eingesetzt werden. Zwei sehr unterschiedliche Ermittler versuchen, die Tat zu verhindern.

Ein gefährliches Virus könnte für einen Anschlag bei der Nobelpreisverleihung eingesetzt werden. Zwei sehr unterschiedliche Ermittler versuchen, die Tat zu verhindern. Krampus: Eine Familie verliert ihre Begeisterung für Weihnachten und wird daraufhin von einer dämonischen Gestalt heimgesucht.

11. Dezember

Bad Day: Cameron Diaz spielt die alleinerziehende Joy, die an einem ausgesprochen schwierigen Tag alles daransetzt, ein Versprechen zu erfüllen.

Cameron Diaz spielt die alleinerziehende Joy, die an einem ausgesprochen schwierigen Tag alles daransetzt, ein Versprechen zu erfüllen. In Waves: Zwei verliebte Jugendliche aus der kalifornischen Surferszene versuchen nach einem schweren Schicksalsschlag, durch Freundschaften und ihre gemeinsame Leidenschaft neuen Halt zu finden.

Zwei verliebte Jugendliche aus der kalifornischen Surferszene versuchen nach einem schweren Schicksalsschlag, durch Freundschaften und ihre gemeinsame Leidenschaft neuen Halt zu finden. Im Namen der Anderen: Ein Mann berichtet auf einer Polizeiwache von einem ungewöhnlichen Plan. Daraus entwickelt sich ein rätselhaftes Verbrechen.

Ein Mann berichtet auf einer Polizeiwache von einem ungewöhnlichen Plan. Daraus entwickelt sich ein rätselhaftes Verbrechen. Jean-Michel Basquiat: Unveröffentlichte Arbeiten, seltene Filmaufnahmen und Gespräche mit Angehörigen und Freunden zeichnen ein persönliches Bild des Künstlers.

Unveröffentlichte Arbeiten, seltene Filmaufnahmen und Gespräche mit Angehörigen und Freunden zeichnen ein persönliches Bild des Künstlers. Tyson Fury vs. Anthony Joshua: Die beiden Schwergewichtsboxer treten im Principality Stadium in Cardiff gegeneinander an. Netflix überträgt den Kampf live.

12. Dezember

WWE Wrestlepalooza: 2026: Bei der Wrestling-Veranstaltung treten bekannte WWE-Akteure in mehreren Wettkämpfen gegeneinander an.

15. Dezember

Die Champions: Nach einem Wutausbruch wird ein Basketballtrainer zu Sozialstunden verpflichtet. Er übernimmt die Betreuung einer Mannschaft mit kognitiven Einschränkungen und bereitet sie auf ein Turnier vor.

Nach einem Wutausbruch wird ein Basketballtrainer zu Sozialstunden verpflichtet. Er übernimmt die Betreuung einer Mannschaft mit kognitiven Einschränkungen und bereitet sie auf ein Turnier vor. WWE John Cena Classic: Eine besondere Ausgabe von Monday Night Raw steht im Zeichen der ersten Veranstaltung unter dem Namen John Cena Classic.

16. Dezember

Give Me Some Sugah: Eine Frau aus Chicago setzt alles daran, ihre eigene Bäckerei zu eröffnen. Eine unerwartete Begegnung verändert ihren weiteren Weg. Der Film basiert auf einer Geschichte von Lenore Lindsey.

Eine Frau aus Chicago setzt alles daran, ihre eigene Bäckerei zu eröffnen. Eine unerwartete Begegnung verändert ihren weiteren Weg. Der Film basiert auf einer Geschichte von Lenore Lindsey. Another Disaster Holiday: Joseph befürchtet, dass der neue Partner seiner Ex-Freundin ihm die Zuneigung seiner Kinder streitig macht. Deshalb versucht er, sich heimlich ihrem Urlaub anzuschließen.

Joseph befürchtet, dass der neue Partner seiner Ex-Freundin ihm die Zuneigung seiner Kinder streitig macht. Deshalb versucht er, sich heimlich ihrem Urlaub anzuschließen. A Deadly Affair: Der Fall Pamela Smart: Die Dokumentation untersucht den Mord an Pamela Smarts Ehemann und die Bedeutung ihrer Beziehung zu einem Schüler für den Fall.

18. Dezember

Ray Gunn: In der retrofuturistischen Metropole Metropia untersucht Privatdetektiv Raymond Gunn einen Fall, in dem Außerirdische, ein Mord und die Medienberühmtheit Venus Nova miteinander verbunden sind.

In der retrofuturistischen Metropole Metropia untersucht Privatdetektiv Raymond Gunn einen Fall, in dem Außerirdische, ein Mord und die Medienberühmtheit Venus Nova miteinander verbunden sind. Jenseits der Gesellschaft: Überlebende des Flugzeugabsturzes in den Anden von 1972 und Angehörige der Opfer berichten über die Ereignisse und deren Folgen nach der Rettung.

21. Dezember

Untold: One Giant Upset: Mitglieder der New York Giants erinnern sich an die Saison 2007 und den unerwarteten Weg ihrer Mannschaft zum Super-Bowl-Triumph.

22. Dezember

Oz Pearlman: Magic of the Mind: Mentalist Oz Pearlman kombiniert in seinem ersten Netflix-Special Gedankenlesen, Publikumsbeteiligung und Comedy.

23. Dezember

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth: Brad Pitt spielt erneut den Stuntman Cliff Booth, der sich 1977 in Los Angeles mit Gelegenheitsarbeiten und riskanten Gefälligkeiten durchschlägt. Regie führt David Fincher nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino.

25. Dezember

NFL Netflix Gameday: Christmas, Bills vs. Broncos: Die Buffalo Bills treffen im Rahmen der weihnachtlichen NFL-Übertragungen auf die Denver Broncos.

Die Buffalo Bills treffen im Rahmen der weihnachtlichen NFL-Übertragungen auf die Denver Broncos. NFL Netflix Gameday: Christmas, Packers vs. Bears: Im zweiten NFL-Spiel des Weihnachtsprogramms stehen sich die Green Bay Packers und die Chicago Bears gegenüber.

27. Dezember

Six Kings Slam: Staffel 2: Sechs internationale Tennisstars treten bei einem live übertragenen Turnier in Riad gegeneinander an.

28. Dezember

Delfine: Den faszinierenden Tieren ganz nah: Eine Meeresbiologin untersucht über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren das Verhalten einer Delfingruppe im Roten Meer.

31. Dezember

Countdown Concert 2026-2027 Starto to World: Konzertveranstaltung zum Jahreswechsel. Eine nähere Beschreibung liegt noch nicht vor.

Termin noch offen