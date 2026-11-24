Die Mac-Anwendung Name Changer ist in Version 3 erschienen. Das Programm hat sich bei uns mittlerweile als preislich attraktive Alternative zum bekannten Better Rename etabliert. Mit dem Update erweitert der Entwickler den Funktionsumfang und verbessert die Bedienung. Neu ist unter anderem die Möglichkeit, Dateinamen mithilfe von Apple Intelligence automatisch aus Dokumenteninhalten zu erstellen.

Mit Name Changer lassen sich auch größere Mengen an Dateien nach individuell festgelegten Regeln umbenennen. Dabei lassen sich beispielsweise Texte ersetzen, Nummerierungen hinzufügen oder Metadaten wie Aufnahmedatum und Standortinformationen in Dateinamen übernehmen. Einmal erstellte Regeln lassen sich speichern und jederzeit erneut verwenden.

Beim Umbenennen lassen sich mehrere Optionen kombinieren

Apple Intelligence hilft beim Umbenennen

Die neue Funktion „Smart Extract“ soll Informationen direkt aus Dokumenten auslesen und für die Dateinamen verwenden. Bei Rechnungen wären dies beispielsweise der Firmenname, das Datum, die Rechnungsnummer oder der Betrag. Voraussetzung dafür sind macOS 26 und Apple Intelligence.

Der Entwickler hat zudem die Verwaltung der Umbenennungsregeln verbessert. Die Regeln werden nun entsprechend ihrer Reihenfolge im späteren Dateinamen angezeigt und lassen sich per Drag-and-drop verschieben. Bei der automatischen Nummerierung stehen neben Zahlen jetzt auch Buchstaben, römische Zahlen, Hexadezimalwerte und Zufallszahlen zur Auswahl.

Bilder können automatisch nach ihrem Inhalt benannt werden

Die Auswertung von Fotodaten wurde ebenfalls erweitert. Name Changer kann nun zusätzliche Ortsinformationen wie Straßen, Stadtviertel oder Postleitzahlen berücksichtigen. Die automatische Erkennung von Bildinhalten funktioniert jetzt auch auf Deutsch und Niederländisch.

Bedienung und Stabilität optimiert

Über die Leertaste lassen sich Dateien jetzt direkt in der macOS-Schnellansicht öffnen. Mit dem Tastenkürzel Befehl-Z lassen sich jetzt auch Änderungen an den Regeln rückgängig machen.

Zudem soll Name Changer größere Dateimengen schneller laden. Wird ein Umbenennungsvorgang unterbrochen, soll dieser beim nächsten Programmstart wiederhergestellt werden können.

Name Changer ist zum Preis von 7,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Für vorherige Käufer ist das Update kostenlos.