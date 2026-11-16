Nach MoneyMoney-Abo: Simplebanking und MoneyForNothing greifen an

Die angekündigte Abo-Umstellung bei MoneyMoney bringt Bewegung in den Markt für Mac-Banking-Software. Nachdem wir zuletzt bereits GiroCrab und weitere Alternativen vorgestellt haben, melden sich nun zwei weitere Entwickler mit Neuigkeiten.

Simplebanking in der Mac-Menüleiste

Während simplebanking den Wechsel von MoneyMoney erleichtern will, setzt die neue Anwendung MoneyForNothing auf eine vollständig lokale Kontoverwaltung. Beide Angebote lassen sich kostenlos nutzen.

simplebanking übernimmt MoneyMoney-Daten

Die bereits mehrfach von uns vorgestellte Mac-App simplebanking erhält mit Version 2.2.2 eine Importfunktion für MoneyMoney. Statt Konten und Buchungshistorien mühsam neu anzulegen, können Nutzer ihre bestehende Datenbank direkt einlesen. Übernommen werden Konten, sämtliche Umsätze und die bislang verwendeten Kategorien.

SimpleBanking kommt mit mehreren Themes

Das Datenbankkennwort dient ausschließlich zur Entschlüsselung und wird nicht gespeichert. Bank-PINs und HBCI-Schlüssel bleiben unangetastet. Ergänzend lassen sich Kategorien nun selbst anlegen, umbenennen und farblich kennzeichnen. Die Bankunterstützung wächst nach Entwicklerangaben auf mehr als 1.300 Verbindungen in vier Ländern. Neu dabei ist unter anderem Trade Republic.

simplebanking bleibt kostenlos und quelloffen. Lediglich die optionale Überweisungsfunktion simplesend kostet regulär einmalig 15 Euro. Wer seine MoneyMoney-Daten importiert, erhält dafür einen Gutschein und bezahlt nur 10 Euro. Auch die öffentliche Windows-Beta wird weiterentwickelt.

Simplebanking im Video

MoneyForNothing hält Bankdaten auf dem Mac

Mit MoneyForNothing stellt der deutsche Entwickler Oliver Janssen eine weitere Alternative bereit. Janssen kennen wir bereits von seiner Babyphone-App LIL1. Seine neue Banking-Anwendung verzichtet vollständig auf eigene Server zur Kontoverwaltung. Umsätze und Depotdaten landen verschlüsselt auf dem Mac, Zugangsdaten liegen im Schlüsselbund. Der Zugriff lässt sich zusätzlich über Touch ID schützen.

Die neue Mac-App MoneyForNothing

MoneyForNothing beschränkt sich bewusst auf lesende Zugriffe. Überweisungen oder Wertpapierkäufe sind nicht möglich. Dafür bietet die App eine automatische Kategorisierung mithilfe von Apples lokalen KI-Modellen sowie Prognosen für künftige Kontostände. Optisch erinnert uns das Projekt an GiroCrab.

Banking-Apps für den Mac: GiroCrab und neun weitere Alternativen

Aktuell unterstützt Version 0.2.0 ING, DKB, Trade Republic, C24, easybank und N26. Weitere Konten lassen sich per CSV importieren. Bei einigen Banken nutzt die App inoffizielle Schnittstellen, deren dauerhafte Funktion nicht garantiert ist. MoneyForNothing benötigt macOS 26 und einen Mac mit Apple-Prozessor. Der Quellcode ist öffentlich einsehbar, die Lizenz erlaubt allerdings keine freie Weitergabe.