Banking künftig ab 79,99 Euro
MoneyMoney wechselt zum Abo: Was für Bestandskunden gilt
Wie die verantwortlichen Entwickler gegenüber ifun.de mitteilen, stellt die Mac-Banking-App MoneyMoney auf ein Abonnement um. Der Start ist für die kommenden Wochen vorgesehen, ein genauer Termin fehlt noch. Nach der Verdoppelung des Kaufpreises im September folgt damit der Abschied vom bisherigen Lizenzmodell.
MoneyMoney: Die beliebte Banking-App wechselt das Geschäftsmodell
Zwei Tarife und befristete Treueangebote
Vorgesehen sind zwei Tarife: Basic kostet regulär 79,99 Euro jährlich und enthält den bislang separat berechneten PSD2-Zugang. Pro bietet für 99,99 Euro pro Jahr zusätzlich SEPA-Lastschrifteinzug und bevorzugte Bearbeitung von Supportanfragen.
Für Bestandskunden zählt das Alter des letzten Kaufs zum Abostart. Liegt er weniger als zwölf Monate zurück, bleiben zwölf Monate Nutzung ohne Abo. Beim Treueangebot ist das erste Abojahr kostenlos, das zweite kostet 39,99 Euro für Basic oder 49,99 Euro für Pro.
Fortan kostet die App mindestens 80 € pro Jahr
Liegt der Kauf mehr als zwölf Monate zurück, beträgt die Übergangsfrist drei Monate. Das Treueabo läuft zunächst ein Jahr und kostet dafür 39,99 beziehungsweise 49,99 Euro. Anschließend gelten in beiden Gruppen die regulären Jahrespreise.
Frühe Abo-Hinweise und ausgebliebene Updates
Der Wechsel zum Abo kündigt sich schon länger an. Im März 2025 kamen neue Miteigentümer hinzu, während Gründer Michael Haller an Bord blieb. Kurz darauf tauchten in der Anwendung erste Hinweise auf ein mögliches Abomodell auf. Dabei ging es bereits um steigende Kosten für regulatorische Anforderungen und die Frage, welchen Abopreis Bestandskunden akzeptieren würden.
Für Bestandskunden sind Sonderpreise vorgesehen
Anfang 2026 zeigte sich dann, wie stark die Pflege der Bankzugänge bislang am Hauptentwickler hing. Wegen einer längerfristigen Erkrankung Hallers blieben nötige Anpassungen vorübergehend aus, mehrere Konten ließen sich nicht mehr zuverlässig abfragen. Seit April erscheinen wieder Updates, im Juli folgten mit Version 2.5.0 auch neue Funktionen. Beim Support bestanden allerdings weiterhin Rückstände: Im August informierte das Team über rund 300 unbeantwortete Anfragen.
Ohne Abo entscheidet die Bezugsquelle
Wie MoneyMoney gegenüber ifun.de präzisiert, soll die App-Store-Version der Multi-Banking-App nach der Übergangsfrist ohne Abo in einen Nur-Lesen-Modus umschalten. Vorhandene Umsätze lassen sich dann weiterhin ansehen, kategorisieren und auswerten. Neue Buchungen ruft die App dann nicht mehr ab.
Der Lizenzpreis wurde kürzlich von 39,99 auf 79,99 Euro verdoppelt
Die installierte Website-Version läuft dagegen ohne Abo weiter, bekommt aber keine Updates. Wer nach der Übergangsfrist aktualisiert, erhält ebenfalls nur noch Lesezugriff. Die App warnt vor diesem Schritt. Der Anbieter begründet die Bindung des Bankabrufs ans Abo mit laufend nötigen Anpassungen an Bankzugänge und Sicherheitsverfahren. Ohne Updates sei ein zuverlässiger und sicherer Abruf dauerhaft nicht möglich.
Finanzdaten bleiben in beiden Fällen ausschließlich lokal auf dem Mac erhalten. Auch App-Store-Käufer können das Treueangebot nutzen, müssen dafür aber zur Website-Version wechseln. Ihre vorhandenen Daten lassen sich dort weiterverwenden.
Entwickler: MRH applications GmbH
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Joa, sollte ich meinen Zugang verlieren, wird das für die sehr ungemütlich. Frechheit und nicht normal wirklich.
Oh, na da sind wir aber gespannt.
Und tschüss
Gar nicht schlimm, ich habe mir im Zusammenspiel mit Pecunia ein eigenes Money Money geschrieben, mit Anbindung an Lexoffice für meine Selbständigkeit. Pecunia holt die Umsätze, meine App wertet privat und Selbständigkeit aus.
Das ist eine interessante Alternative die ich mir sicher mal anschauen werde, neben Hibiscus von Olaf Willuhn, das ebenfalls Open Source ist.
Bedauerlich. Eine meiner absoluten Lieblingsapps seit Jahren. Ich hätte mir zumindest ein dauerhaft niedrigeres Abo für Bestandskunden gewünscht.
Am Ende ist es wieder eine App mehr, die ein Abo erfordert.
Mist, wenn auch verständlich. Ich hoffe sie liefern dann aber auch ab, nicht das es ihnen bald so geht wie es bei Adobe abzusehen ist.
Dann werde ich das Programm vom Rechner löschen und das wars..! Sehr bedauerlich aber zu teuer und dann greife ich eben auf die Sparkassensoftware zu. Ich bin seit Jahren, eigentlich seit VÖLLIG der Software dabei…..jetzt dann wohl nicht mehr…
Also da es eine Dauerlizenz ist, was ich damals gekauft habe, gehe ich damit gerichtlich vor.
Wegen so einer Software ein Gericht bemühen? Lustig.
Die werden mit weit weniger Mist beschäftigt.
Da bin ich gespannt.
Davon abgesehen, du kannst die App ja weiter nutzen, du bekommst lediglich keine Updates mehr. Sie bleibt also in dem Zustand, den du damals bezahlt hast (plus weitere Updates zwischenzeitlich).
Nein, wenn ich es richtig verstanden habe keine neuen Saldenabrufe und das wäre in der Tat Vertragsbruch. Keine Updates OK aber Leistung einstellen wenn kein Abo ist unverschämt
Bye bye
Irgendwie verständlich und war auch absehbar. Nutze MoneyMoney beruflich und werde es gerne bezahlen. Meine gesamte Buchhaltung ist rund um das Programm aufgebaut. MoneyMoney + GrandTotal + Claude (hab mir da was gebaut weil mich die Umsatz App geärgert hat)= Steuerberater und Finanzamt sehr glücklich. Gerade eine Prüfung gehabt. Die Software ist wirklich gut und diesen Preis absolut wert. Alleine das Kategorisieren und die ganzen nützlichen Funktionen in der App sparen mir viele Stunden im Monat.
Damit machen sie sich glaub keinen gefallen! Mittlerweile ist kaum noch eine Software unersetzbar bzw. Konkurrenzlos – wobei Money Money durchaus bisher sehr gut war. Allerdings sieht man ja bspw. an dem Adobe Beispiel, wohin dies führt…
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bald eine open source alternative dafür geben wird *grin*
Für den privaten Gebrauch ist der Abopreis deutlich zu hoch, damit wars das leider auch für mich, obwohl ich mehr als zufrieden bin.
Vlt findet sich ja ein Anwalt unter den Nutzer der dagegen vorgeht, wäre rechtlich schon interessant, man hat schließlich eine lebenslange Lizenz gekauft, und da gehört auch das abrufen der Umsätze dazu
Die Software wurde zum Kauf in dem Zustand lizenziert wie sie war. Wenn deine Bank etwas ändert ist der Entwickler nicht verpflichtet einen funktionierenden Zustand wieder herzustellen. Unabhängig davon finde ich eine Jahreslizenz für rund 80 Euro zu teuer.
Oh, wie überraschend!
Ich verstehe den Wechsel zum Abo-Modell bei einer Software, die dauerhafte Pflege und Anpassung braucht. Ich habe auch schon 2x von diesen Anpassungen profitiert (DKB und Hanseatic), als die Banken was umgestellt haben. Alles verständlich.
Was ich nicht verstehe, auch betriebswirtschaftlich nicht, ist die Höhe des Abopreises. Bei dieser Höhe werden viele abspringen, ich als sehr seh langjähriger MoneyMoney-Nutzer tue das auch. Und ich denke, wenn man dauerhaft z.B. 39,99 Euro im Jahr verlangt hätte (gut 3 Euro im Monat), würden so viel mehr User bei der Stange bleiben, dass MoneyMoney mehr Einnahmen erzielen würde als beim jetzt angestrebten doppelten Preis. Und auch mehr Neukunden den Schritt zu MoneyMoney wagen würden, wenn die Hürde kleiner wäre.
Sehr bedauerlich.
Ich nutze seit Jahren schon Outbank und habe damit sehr gute Erfahrungen!
Wird gut gepflegt und Supportanfragen schnell beantwortet.
Kenn jemand Alternativen die, bis jetzt, ohne Abo sind ;-)
Langfristig wird kein Hersteller in dem Bereich ohne eine Abo profitabel sein.
Banking 4 von Subsembly. Kostet einmalig 40€ für Privatanwender, bietet aber auch noch Zusatzfunktionen für Geschäftskunden gegen einen Aufpreis.
iFinance (von Synium Software).
Vielen Dank für den Tipp :)
Habe gerade mal die Demoversion ganz kurz angetestet und das könnte ein Nachfolger sein.
Muss mal in meinen Mails nachschauen, wie viele Jahre es her ist, dass ich MM vorgeschlagen hatte, Tags einzuführen, um eine zweite Kategorieebene zu bekommen. iFinance hat das, super!
Okay, an das etwas andere Design muss ich mich gewöhnen, aber einmalig 20 Euro und jährlich 80 Euro liegen weit genug auseinander, um das in Kauf zu nehmen ;)
Sehr schade, aber für mich ist das das Ende der App.
Ich bin seit vielen Jahren treuer Nutzer und hätte durchaus Verständnis für eine jährliche Gebühr von 10 Euro gehabt. Schließlich müssen zahlreiche Schnittstellen gepflegt und aktuell gehalten werden, was natürlich Aufwand verursacht.
Aber bei diesem Vorgehen und diesen Preisen bin ich komplett raus.
Erstens steht die Höhe des Jahresabos für mich in keinem Verhältnis zum Funktionsumfang der Anwendung. Selbst ein Microsoft-365-Abo ist günstiger.
Zweitens empfinde ich es als absolute Frechheit, die bisherige Version nachträglich auf eine reine Lesefunktion zu beschränken. Meiner Meinung nach ist dieses Vorgehen auch rechtlich zumindest fragwürdig.
Sorry, liebe Neueigentümer, aber damit habt ihr eure Investition meiner Meinung nach direkt zu Grabe getragen. Ich gebe MoneyMoney noch maximal ein Jahr, bevor das Ganze eingestellt wird.
Wirklich schade. Eine tolle App, die über viele Jahre von einem engagierten Entwickler aufgebaut und gepflegt wurde, wird jetzt durch völlig überzogene Renditeerwartungen kaputtgemacht. Lesefunktion zu beschränken eine Frechheit und meiner Meinung nach auch rechtlich grenzwertig. Sorry liebe Neueigentümer aber damit habt ihr Euer Neuinvestment direkt zu Grabe getragen. Ich prophezeie Money Money noch max. 1 Jahr. Dann wird es beendet. Sehr schade eine Tolle App mit einem tollen Entwickler, wird durch überzogene Renditevorstellungen liquidiert.
Ich benutze seit Jahren MacGiro. Ist ohne Abo. Arbeitet zuverlässig und der Support passt ebenfalls. Verwaltet mehrere Konten. Macht alles was ich als Selbstständiger brauche.
„Wegen einer längerfristigen Erkrankung Hallers blieben nötige Anpassungen vorübergehend aus, mehrere Konten ließen sich nicht mehr zuverlässig abfragen.“ Richtig gut geplantes und zusammengesetztes Team. Wenn Herr Haller krank ist, funzt nichts mehr so richtig. Äußerst vertrauensvoll.
Aber jetzt wird doch alles besser, wenn ab sofort jährlich das doppelte an Geld reingepumpt wird als vorher einmalig. Leider wird das Geld nur an die neuen Besitzer ausgeschüttet und das Problem auf personeller Ebene bleibt bestehen.
Dazu springen noch mehr als 50% der User ab bei Verdopplung des Preises und eine ehemals gute App verschwindet aus Profitgier im Nirvana, nachdem noch alles rausgepresst wurde aus den Usern die das Spiel vielleicht zum ersten Mal mitmachen und nicht sofort die Reissleine ziehen mit der Abo Ankündigung. Selbst der Treuepreis ist für den Pflegeaufwand ein Witz. Entweder einfach vollkommen planlos was wirtschaftlich angeht oder halt einfach nur äußerst übertriebene Renditevorstellungen. In beiden Fällen erwartbar und somit nicht tragisch wenn das Produkt und das Unternehmen verschwindet…
Zeit für eine WalletWallet Community Edition.
Ja der Abo-Preis für Privatkunden drängt mich geradezu eine Alternative zu suchen. Finde es sooo schade.
Und – was ist das für eine Kommunikation, diese Meldung nicht mal vorab oder parallel an seine Nutzer zu verschicken. Auf der Homepage keinerlei Info zu posten (ich habe zumindest nichts gefunden).
Das hätte alles etwas anders ablaufen können – @MM: dann bekommt ihr halt die 40 Euro, damit ich mir 12 Monate für einen sanften Übergang erkaufe – das Problem, viele Jahre lang nie Geld zu verlangen und es jetzt einfach zu übertreiben ist unverschämt ….
Absolut unseriös aber leider kein Einzelfall, erst die Leute anlocken und dann zack die riesen Abofalle!
Doppelt so teuer wie Outbank im
Abo aber keine iOS-App. Ob das so eine gute Idee ist..
Nutze Money Money seit Jahren, aber das wars dann wohl.
Wurden die bei der Preisgestaltung von Apple beraten? ;-)
Die App ist ganz nett und der bisherige Innaber war sehr sympathisch. Wer aber die Preisgestaltung und den Funktionsumfang von vergleichbarer Windows-Banksoftware kennt bekommt entweder eine Lachanfall oder die Tränen in die Augen.
Schade. Abo werd ich keines abschließen.
Als vor langer Zeit die ersten Abo-Modelle eingeführt wurden, konnte man mit etwas Weitblick schon erahnen wo der Weg mit den Abo-Modellen hingehen wird. Trotzdem wurden die Abos damals von so vielen verteidigt.
Nun sind wir genau dort angekommen, dass die Kosten für die verschiedenen Abos in Summe völlig aus dem Ruder laufen. Ähnlich sieht es bei den Streaming Diensten aus.
Ist den neuen Mehrheitseigentümern eigentlich bewusst, dass auch MoneyMoney nicht unersetzlich ist? Selbst für Adobe gibt es ernsthafte Alternativen – solche Preise machen die Entwicklung von Konkurrenz nur attraktiver.
Laufende Pflege kostet Geld, völlig klar. Aber erst den Preis der Dauerlizenz verdoppeln und kurz darauf mindestens 80 Euro jährlich verlangen? Bei der App-Store-Version wird ohne Abo dann sogar der Abruf neuer Umsätze abgeschaltet. Das hinterlässt schon einen ziemlich bitteren Beigeschmack. Schade, dass nach dem Eigentümerwechsel aus einer geschätzten App zunehmend ein Produkt wird, bei dem für mich die maximale Monetarisierung im Vordergrund steht.
In den Kommentaren hatten ein paar Leute vor ein paar Monaten geschrieben, dass sie es geschafft haben, dass sie per Automatisierung die App MoneyControl dazu bringen, mit Apple Pay getätigte Umsätze per Shortcut direkt in MoneyControl zu erfassen. Ich bekomme das irgendwie nicht hin? Liest hier eventuell jemand mit und kann mir sagen, ob er oder sie das geschafft hat und falls ja: Wie genau. Eigentlich ist alles eingerichtet, aber die Umsätze erscheinen dort nicht.
On Topic:
Ich glaube hier wird jetzt bewusst versucht (vom neuen Eigentümer), den Kaufpreis maximal schnell wieder reinzubekommen. Ganz klassisch. Mit den hohen Preisen will man die Leute abziehen, die sich Jahre lang auf die App verlassen haben und Zeit brauchen für den Wechsel. Insgesamt finde ich gerade bei so einer App ein Abo Modell völlig normal, weil Banken andauernd etwas ändern und der Update-Druck damit sehr hoch ist, aber die Preise sind schon bisschen crazy. Wenn alle Apps, die man so im Alltag verwendet, solche Preise aufrufen würden, wäre man schnell bei 400-500€ Abokosten pro Monat.
Nun, ich verstehe, dass eine App dieser Art nicht dauerhaft kostenlos gepflegt werden kann. Was ich jedoch als absolute Frechheit empfinde: Ich habe erst im September den PSD2-Zugang für 39,99 EUR (vorher 19,99 EUR) verlängert. Was passiert dann mit meiner Restlaufzeit?
Bei 39,99 EUR pro Jahr würde ich bleiben. Alles andere ist mir zu viel, zumal davon auszugehen ist, dass die App mehrere Wochen im Jahr nicht gepflegt werden kann, weil der Hauptentwickler krank ist oder andere Dinge zu tun hat.
Ich verwende die App hauptsächlich, um alle Konten in einer Übersicht (benötige dafür jedoch PSD2) zu haben, aber das ist mir keine 80 EUR pro Jahr wert.
Könnt ihr vielleicht noch andere Alternativen als Outbank, StarMoney oder MacGiro empfehlen?
Ich zahle gerne für gute Software! Nicht weil ich viel davon habe, sondern weiß, wieviel „dahinter“ steckt.
Allerdings muss ich den meisten hier zustimmen. Das ist einfach nicht angemessen. bei 39 Euro/Jahr würde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Aber in diesem Fall werde auch ich abspringen.
Preis ist nicht ohne, habe aber MM seit ca. 15 Jahren für insgesamt 20 Euro genutzt, das sind ca 1€ pro Jahr… und dafür X kostenlose Updates bekommen… ist doch klar, dass man da was ändern muss… also ich bin dabei, habe über 10 Konten da drin…
Hatte wegen einiger Fragen mehrfach Kontakt zueinander und war nicht nur mit der App, sondern auch mit dem Support Mega zufrieden. Schade, dass es so endet.
Für mich heißt das eindeutig und tschüss…
Hier gab’s ja schon Anregungen für ähnlich leistungsstarke Apps mit einem Einmalkauf. Wäre für weitere sowie Erfahrungen damit dankbar.
Gibts noch ne möglichkeit die AppStore version auf eine Website version zu Konvertieren?
Ich verstehe das es nicht ewig updates umsonst geben kann und würde mich mit einer ohen Updates zumindest eine Weile Zufrieden geben.
Aber ja schade finde ich es trotzdem