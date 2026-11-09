MoneyMoney wechselt zum Abo: Was für Bestandskunden gilt

Wie die verantwortlichen Entwickler gegenüber ifun.de mitteilen, stellt die Mac-Banking-App MoneyMoney auf ein Abonnement um. Der Start ist für die kommenden Wochen vorgesehen, ein genauer Termin fehlt noch. Nach der Verdoppelung des Kaufpreises im September folgt damit der Abschied vom bisherigen Lizenzmodell.

MoneyMoney: Die beliebte Banking-App wechselt das Geschäftsmodell

Zwei Tarife und befristete Treueangebote

Vorgesehen sind zwei Tarife: Basic kostet regulär 79,99 Euro jährlich und enthält den bislang separat berechneten PSD2-Zugang. Pro bietet für 99,99 Euro pro Jahr zusätzlich SEPA-Lastschrifteinzug und bevorzugte Bearbeitung von Supportanfragen.

Für Bestandskunden zählt das Alter des letzten Kaufs zum Abostart. Liegt er weniger als zwölf Monate zurück, bleiben zwölf Monate Nutzung ohne Abo. Beim Treueangebot ist das erste Abojahr kostenlos, das zweite kostet 39,99 Euro für Basic oder 49,99 Euro für Pro.

Fortan kostet die App mindestens 80 € pro Jahr

Liegt der Kauf mehr als zwölf Monate zurück, beträgt die Übergangsfrist drei Monate. Das Treueabo läuft zunächst ein Jahr und kostet dafür 39,99 beziehungsweise 49,99 Euro. Anschließend gelten in beiden Gruppen die regulären Jahrespreise.

Frühe Abo-Hinweise und ausgebliebene Updates

Der Wechsel zum Abo kündigt sich schon länger an. Im März 2025 kamen neue Miteigentümer hinzu, während Gründer Michael Haller an Bord blieb. Kurz darauf tauchten in der Anwendung erste Hinweise auf ein mögliches Abomodell auf. Dabei ging es bereits um steigende Kosten für regulatorische Anforderungen und die Frage, welchen Abopreis Bestandskunden akzeptieren würden.

Für Bestandskunden sind Sonderpreise vorgesehen

Anfang 2026 zeigte sich dann, wie stark die Pflege der Bankzugänge bislang am Hauptentwickler hing. Wegen einer längerfristigen Erkrankung Hallers blieben nötige Anpassungen vorübergehend aus, mehrere Konten ließen sich nicht mehr zuverlässig abfragen. Seit April erscheinen wieder Updates, im Juli folgten mit Version 2.5.0 auch neue Funktionen. Beim Support bestanden allerdings weiterhin Rückstände: Im August informierte das Team über rund 300 unbeantwortete Anfragen.

Ohne Abo entscheidet die Bezugsquelle

Wie MoneyMoney gegenüber ifun.de präzisiert, soll die App-Store-Version der Multi-Banking-App nach der Übergangsfrist ohne Abo in einen Nur-Lesen-Modus umschalten. Vorhandene Umsätze lassen sich dann weiterhin ansehen, kategorisieren und auswerten. Neue Buchungen ruft die App dann nicht mehr ab.

Der Lizenzpreis wurde kürzlich von 39,99 auf 79,99 Euro verdoppelt

Die installierte Website-Version läuft dagegen ohne Abo weiter, bekommt aber keine Updates. Wer nach der Übergangsfrist aktualisiert, erhält ebenfalls nur noch Lesezugriff. Die App warnt vor diesem Schritt. Der Anbieter begründet die Bindung des Bankabrufs ans Abo mit laufend nötigen Anpassungen an Bankzugänge und Sicherheitsverfahren. Ohne Updates sei ein zuverlässiger und sicherer Abruf dauerhaft nicht möglich.

Finanzdaten bleiben in beiden Fällen ausschließlich lokal auf dem Mac erhalten. Auch App-Store-Käufer können das Treueangebot nutzen, müssen dafür aber zur Website-Version wechseln. Ihre vorhandenen Daten lassen sich dort weiterverwenden.