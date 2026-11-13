MoneyMoney: Entwickler bessern beim Abo-Modell nach

Die angekündigte Umstellung der Banking-Software MoneyMoney auf ein Abomodell sorgt weiterhin für Diskussionen. Grundsätzlich ist klar, dass die Weiterentwicklung und Pflege von Banking-Software mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Bei der Frage, welcher Preis dafür angemessen ist, gehen die Auffassungen von Entwicklern und Nutzern allerdings teils deutlich auseinander.

Die Entwickler von MoneyMoney haben nun auf die Kritik reagiert und verschiedene Anpassungen vorgenommen. Die Änderungen betreffen neben den Preisen für Bestandskunden auch die Möglichkeit, bereits gekaufte Versionen der Anwendung dauerhaft ohne Abonnement weiterzuverwenden.

Günstigerer Basic-Tarif für Bestandskunden

Ursprünglich sollten Bestandskunden nach einer vergünstigten Übergangsphase den regulären Jahrespreis von 79,99 Euro bezahlen. Von dieser Regelung sind die Entwickler inzwischen abgerückt. Der Basic-Tarif kostet für Bestandskunden im ersten Jahr weiterhin 39,99 Euro. Ab dem zweiten Jahr werden 48 Euro jährlich fällig, was umgerechnet 4 Euro pro Monat entspricht.

Sonderkonditionen für Bestandskunden

Eine zusätzliche Vergünstigung gibt es für Nutzer, die MoneyMoney innerhalb der vergangenen zwölf Monate gekauft haben. Sie erhalten das erste Abo-Jahr kostenlos, bezahlen im zweiten Jahr 39,99 Euro und ab dem dritten Jahr ebenfalls 48 Euro jährlich.

Die Konditionen für den Pro-Tarif und die Preise für Neukunden bleiben dagegen unverändert. Die neuen Regelungen gelten ausschließlich für Bestandskunden.

Mac-App-Store-Kunden können alte Version behalten

Eine weitere Änderung betrifft Nutzer, die MoneyMoney über den Mac App Store erworben haben. Hier bestand zunächst die Gefahr, dass Nutzer durch automatische Updates ihre bereits gekaufte Version nicht mehr ohne Abonnement verwenden könnten. Die Entwickler haben nun zugesichert, dass auch diese Kunden ihre bereits gekaufte Version dauerhaft ohne Abonnement verwenden könnten. Damit gelten dieselben Bedingungen wie beim Kauf über die Webseite des Anbieters.

MoneyMoney im Mac App Store

Nach Ablauf der individuellen Übergangszeit erhalten die bisherigen Versionen ohne Abo allerdings keine neuen Funktionen oder Anpassungen an geänderte Bankschnittstellen mehr. Für eine dauerhaft aktuelle Version von MoneyMoney ist somit weiterhin ein Abonnement erforderlich.