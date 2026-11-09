Möglicher Datendiebstahl: mSecure schweigt weiter

Nachdem in der vergangenen Woche eine Sicherheitswarnung zum Passwortmanager mSecure bekannt wurde (wir haben bereits in der vergangenen Woche darüber berichtet) warten Nutzer der Software weiterhin auf eine offizielle Stellungnahme des Anbieters. Das hinter mSecure stehende Unternehmen mSeven hat bislang keine näheren Informationen zu dem Vorfall veröffentlicht. Auch auf direkte Nachfragen hin hält sich der Anbieter bedeckt.

Stattdessen verweist mSeven betroffene Nutzer mit ihren Fragen an den E-Mail-Support. Dort müsse aufgrund des hohen Anfrageaufkommens allerdings mit längeren Antwortzeiten gerechnet werden. Die ausbleibende öffentliche und konkrete Stellungnahme sorgt unter den Nutzern zunehmend für Verunsicherung und Kritik.

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Offenbar Diebstahl von verschlüsselten Nutzerdaten

Aus einer Antwort des mSecure-Supports geht hervor, dass eine verschlüsselte Datenbank mit Nutzerdaten von den Servern des Anbieters entwendet wurde. Allerdings gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass die darin enthaltenen sensiblen Informationen offengelegt worden seien. Betroffen seien ausschließlich Nutzer, die ihre Daten über die Cloud-Funktion von mSecure synchronisiert haben.

Yesterday, mSeven Software (“mSeven”) learned that an unauthorized actor acquired an encrypted copy of a database containing information belonging to current and former users of the mSecure password management application. Importantly, mSeven has no evidence that the unauthorized actor has accessed the confidential information stored within the database in the mSecure Cloud.

Unklar bleibt, wie es zu dem mutmaßlichen Datendiebstahl kommen konnte, welche Informationen die Datenbank enthält und wie sicher diese verschlüsselt sind. Auch zum Zeitpunkt des Vorfalls und zum Umfang der betroffenen Daten liegen bislang keine Angaben vor.

Cloud-Sync als Feature

Empfehlung zum Passwortwechsel wirft Fragen auf

Umso bemerkenswerter ist die Empfehlung von mSeven, vorsichtshalber die Passwörter sämtlicher in mSecure gespeicherten Zugänge zu ändern. Für langjährige Nutzer, die zahlreiche Zugangsdaten in mSecure gespeichert haben, wäre dies mit erheblichem Aufwand verbunden.

Die Empfehlung wirft zugleich die Frage auf, wie groß das Risiko für die gespeicherten Zugangsdaten tatsächlich ist. Angesichts der weitreichenden Empfehlung zum Passwortwechsel wäre eine nachvollziehbare Erklärung des Vorfalls und der damit verbundenen Risiken dringend angebracht.