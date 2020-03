Mit HomeKit kompatibel? Wenn zu günstig schaut ihr besser auf Apples Liste

Der DoHome-Stecker von Doiting wird als „HomeKit Smart-Steckdosenschalter“ und sogar mit Apples Signet für HomeKit-Zertifizierung beworben. Mit 19,99 Euro wäre das Gerät dann die derzeit günstigste HomeKit-Steckdose auf dem Markt. Doch vom Kauf raten wir ab. Der Stecker ist allem Anschein nach nicht offiziell zertifiziert und lässt sich auch nur über Umwege in HomeKit integrieren.

Lange Zeit war das HomeKit-Logo ja ein weitgehend verlässliches Zeichen für Smarthome-Geräte, die sich in HomeKit-Setups verwenden lassen und zudem einen gewissen Qualitätsstandard einhalten. Doch lockt dergleichen natürlich auch schwarze Schafe an. In der Folge schaut man mittlerweile auch dann, wenn Apples HomeKit-Logo auf dem Produkt prangt, besser zweimal hin.

Die Installationsanleitung des DoHome-Steckers klingt dann auch ganz und gar nicht nach HomeKit, sondern schreckt eher ab. Der Hack, mit dem sich das Gerät wenn überhaupt in HomeKit einbinden lässt, ist umständlich und den Nutzerberichten auch vergleichsweise unzuverlässig.

Bitte stellen Sie sicher, dass die LED langsam ist und warten Sie ca. 5 Sekunden. Es wird ein Hotpot namens Homekit-XXX angezeigt. Öffnen Sie die Home-App und klicken Sie auf "Zubehör hinzufügen". Klicken Sie anschließend auf "Kein Code vorhanden oder kann nicht scannen". Klicken Sie auf das aktualisierte Gerät,“Trotzdem hinzufügen" und geben Sie den Code "12345678" ein.

Vor einiger Zeit schon haben auch auf ein ähnlich zweifelhaftes Angebot aufmerksam gemacht. Hier wird ein modifizierter Shelly-Schalter mit HomeKit-Integration angeboten. Andere Angebote nennen HomeKit zwar nicht beim Namen, berufe sich aber ähnlich trügerisch auf eine Siri-Integration, die dann aber lediglich per App realisiert wird.

Wenn ihr auf Nummer Sicher gehen wollt, prüft ihr entsprechende Angebote mithilfe von Apples offizieller Zubehörliste gegen. Und hier nehmt ihr besser noch die englische Version, da Apple sich bei der Übersetzung der eigenen Online-Angebote oft etwas nachlässig zeigt.

Wenn ihr auf der Suche nach einer preisgünstigen und zuverlässigen HomeKit-Steckdose seid, können wir weiterhin die VOCOlinc VP3 empfehlen. Aktuell liegt der Einzelpreis hier bei 30 Euro, im Doppelpack gibt es die Dose schon für 23,50 Euro.