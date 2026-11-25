Microsoft zieht Konsequenzen aus dem massiven Ausfall seiner Cloud-Dienste vom 12. und 13. November. Der Konzern hat intern die höchste Alarmstufe „Code Red“ ausgerufen, um seine technischen Systeme und das Krisenmanagement grundlegend zu verbessern. Die fast 24-stündige Störung hatte weltweit den Zugriff auf Outlook, Exchange Online, Teams und weitere Microsoft-365-Dienste beeinträchtigt. Wie aus internen Dokumenten hervorgeht, die Reuters einsehen konnte, verlief auch die Suche nach der Ursache alles andere als reibungslos.

Ein Softwarefehler aus dem Juli führte zum Ausfall

Die Ursache lag in einem bereits im Juli eingeführten Softwarefehler, der mehrere Monate lang unentdeckt geblieben war. Als eine der Netzwerkkomponenten ausfiel und der Datenverkehr auf andere Server umgeleitet wurde, kam es zu einer Kettenreaktion. Die betroffenen Systeme wurden überlastet und reagierten nicht mehr.

Auf dem Höhepunkt der Störung waren mehr als 80 Prozent der betroffenen Netzwerk-Gateway-Server nicht mehr erreichbar. Der Ausfall dauerte fast einen ganzen Tag und beeinträchtigte neben Unternehmen auch Behörden, Finanzdienstleister und Fluggesellschaften. Microsoft betont, dass weder ein Cyberangriff noch KI-Agenten für die Probleme verantwortlich waren.

11.000 Nachrichten in elf Teams-Chats

Besonders aufschlussreich sind die nun bekannt gewordenen Details zur internen Krisenbewältigung. Während der Fehlersuche tauschten Microsofts Techniker mehr als 11.000 Nachrichten in elf verschiedenen Teams-Unterhaltungen aus. Gleichzeitig waren wichtige Diagnoseinformationen über unterschiedliche interne Systeme verteilt.

Das erschwerte offenbar die Zusammenarbeit erheblich. Statt einen gemeinsamen Überblick über die Situation zu haben, mussten Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und bewertet werden. Microsoft-Managerin Amanda Silver beschrieb die Situation intern als eine Art Nebel des Krieges.

Jason Henderson, der bei Microsoft für zentrale Microsoft-365-Dienste verantwortlich ist, bezeichnete den Vorfall als den folgenschwersten in der Geschichte von Exchange Online. Noch nie seien so viele Kunden über einen derart langen Zeitraum ohne E-Mail-Zugriff gewesen.

Künftige Ausfälle sollen in einer Stunde behoben sein

Mit „Code Red“ erklärt Microsoft die Verbesserung der Zuverlässigkeit zur höchsten Priorität. Fünf Arbeitsbereiche sollen unter anderem die automatische Verteilung von Datenverkehr, die Trennung einzelner Regionen und die Wiederherstellung ausgefallener Systeme verbessern.

Das erklärte Ziel ist ehrgeizig: Künftige weltweite Störungen vergleichbaren Ausmaßes sollen innerhalb einer Stunde behoben werden können. Auch KI-Agenten sollen künftig helfen, Diagnoseinformationen schneller auszuwerten und mögliche Ursachen zu identifizieren.

Gleichzeitig will Microsoft die Verteilung dringender Softwarekorrekturen beschleunigen. In einem anderen Fall hatte ein wichtiges Update fünf bis sechs Tage benötigt, um sämtliche Systeme weltweit zu erreichen. Für besonders kritische Sicherheitskorrekturen strebt das Unternehmen ebenfalls eine Bereitstellung innerhalb einer Stunde an.

Für Nutzer von Mac, iPhone und iPad zeigt der Vorfall erneut, wie abhängig auch Apples Anwendungen von externen Cloud-Diensten sein können. Wer ein betroffenes Exchange-Konto in Apple Mail eingerichtet hatte, konnte während der Störung ebenfalls Probleme bekommen. Ein Wechsel zur Outlook-App hätte daran nichts geändert, denn der Fehler lag auf Microsofts Servern.