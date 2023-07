Microsoft Excel: iPad-Version erlaubt „Bedingte Formatierung“

Als weitere Neuerung für seine iPad-Programme präsentiert Microsoft die Möglichkeit, Text in der Notiz-App OneNote hochgestellt oder tiefgestellt zu Formatieren. Ein Artikel im Microsoft-Insider-Blog verkündet die Verfügbarkeit von „Superscript“ und „Subscript“, was die englische Entsprechung für die Textformate „Hochgestellt“ und „Tiefgestellt“ ist.

Microsoft geht in ein einem Hilfeartikel mit dem Titel Verwenden von bedingter Formatierung zum Hervorheben von Informationen ausführlich auf die Funktion und die damit verbundenen Anwendungsmöglichkeiten ein. Die Beispiele sind zwar noch auf die Verwendung am Desktop beschränkt, sollten sich aber problemlos auch auf die iPad-Version übertragen lassen.

