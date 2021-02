Meross HomeKit-Angebote: Lightstrip, Mehrfachsteckdose und „Glühbirnen“

Zum Ende der Woche sind verschiedene HomeKit-Produkte von Meross günstiger erhältlich. Beginnen wir mit dem 2 x 5 Meter langen WLAN-Leuchtstreifen des Herstellers, der im Tagesangebot für 36,79 Euro zu haben ist. Hier gibt es nämlich ein wenig Erklärungsbedarf.

Grundsätzlich muss gesagt sein, dass hier hier insgesamt 10 Meter LED mit HomeKit zum halben Preis von dem bekommt, was andere Hersteller für zwei Meter nehmen. Demnach muss klar sein, dass hier Abstriche in der Leuchtkraft und Farbbrillanz zu machen sind. Seit dem Marktstart hat Meross die Funktionen allerdings per Firmware-Update verbessert, wie bei allen Meross-Artikeln ist also auch hier die Installation der Meross-App zusätzlich zu HomeKit zu empfehlen, um Firmware-Updates durchzuführen.

Die im Zusammenhang mit dem LED-Leuchtstreifen beworbenen dynamischen Funktionen wie automatische Farbwechsel lassen sich nur über die Meross-App einstellen. Über HomeKit ist ein An- und Ausschalten (dann auch das Aktivieren einer zuletzt genutzten dynamischen Funktion) oder das Schalten in Standardfarben möglich. Hier hängt der Leuchtstreifen über HomeKit und einen Hue-Sensor gesteuert als überdachte Wegbeleuchtung (der Meross Lightstrip ist eigentlich für Innen gedacht und nicht wetterfest) und war in diesem Umfeld auch als Weihnachtsbeleuchtung aktiv. Ihr könnt den Streifen auch nur mit fünf Metern Länge verwenden oder die beiden Teile nach Bedarf kürzen. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass beide Teile stets nur gleichzeitig, also auch mit identischer Farbe angesteuert werden können.

HomeKit-Steckdosenleiste und „Glühbirnen“

Ebenfalls vorübergehend günstiger ist das neuere Modell der HomeKit-Steckdosenleiste von Meross zu haben. Hier finden sich nun vier per HomeKit steuerbare Schuko-Steckplätze sowie ein Block mit vier USB-Ladeanschlüssen und der aktuelle Aktionspreis liegt bei 38,24 Euro.

Auch die E27-Filament-Lampen von Meross gibt es gerade wieder zum Tiefstpreis. Für das Doppelpack werden hier 31,44 Euro fällig. Wer es günstiger haben will, bekommt die Standard-E27-Farb-LEDs von Meross im Zweierpack gerade für 27,99 Euro (Rabattgutschein beachten).

Alle hier genannten und aktuell im Preis reduzierten Meross-Artikel binden sich über WLAN in HomeKit ein. Es ist also kein Hub erforderlich und die Schaltzeiten und Reichweite sind deutlich besser als bei Bluetooth-Produkten.