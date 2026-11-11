Mehrere Macs als KI-Rechner: Apple arbeitet privaten KI-Servern

Apple arbeitet an einer neuen Mac-Anwendung, die den Betrieb lokaler KI-Modelle deutlich vereinfachen soll. Die Software trägt den Namen „Harbor“ und wird von Apples Tochterunternehmen Claris entwickelt, das vor allem für die Datenbanksoftware FileMaker bekannt ist. Harbor soll Macs mit Apple-Prozessoren in private KI-Server verwandeln. Dabei lassen sich die Modelle nicht nur auf einem einzelnen Rechner ausführen, sondern bei Bedarf auch mehrere Macs miteinander verbinden.

Schon jetzt werden Macs zu Server-Racks zusammengeschlossen.

KI-Modelle ohne Cloud und Terminal

Im Mittelpunkt steht die möglichst unkomplizierte Einrichtung. Harbor soll frei verfügbare KI-Modelle direkt auf dem Mac ausführen, sodass Anfragen und verarbeitete Daten das eigene System nicht verlassen müssen. Cloud-Gebühren und nutzungsabhängige Abrechnungen entfallen dadurch.

Wie 9to5Mac berichtet, entdeckte der auf Apple spezialisierte Entwickler Aaron Perris erste Hinweise auf die Anwendung. Demnach sollen sich KI-Modelle direkt innerhalb von Harbor suchen, herunterladen und starten lassen. Die Software übernimmt anschließend deren Verwaltung und stellt einen lokalen Server bereit, den andere Anwendungen für KI-Anfragen nutzen können.

Grundsätzlich ist das Konzept nicht neu. Mit Anwendungen wie Ollama und LM Studio lassen sich KI-Modelle bereits auf dem eigenen Mac betreiben. Harbor soll vor allem die Einrichtung vereinfachen und zusätzliche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mehrerer Rechner bieten.

Mehrere Macs teilen sich den Arbeitsspeicher

Eine Besonderheit ist die Unterstützung von Mac-Clustern. Über Thunderbolt 5 können mehrere kompatible Rechner verbunden werden, um ihren gemeinsamen Arbeitsspeicher für die Verarbeitung größerer KI-Modelle zu nutzen. Harbor soll die verbundenen Macs automatisch erkennen und die Einrichtung weitgehend selbst übernehmen.

Die technischen Grundlagen dafür sind bereits vorhanden. Apple hat die Zusammenarbeit mehrerer Macs über Thunderbolt mit macOS 26.2 erheblich beschleunigt. Auch die gemeinsame Verarbeitung großer KI-Modelle war bereits Gegenstand entsprechender Projekte.

Der Mac Studio und Mac mini eignen sich bestens für die neue Anwendung.

Geschlossene Vorschau bereits gestartet

Harbor befindet sich derzeit in einer geschlossenen Vorschau. Auf der offiziellen Claris-Webseite können Interessierte ihre Kontaktdaten hinterlassen, um über die weitere Entwicklung informiert zu werden. Ein öffentlicher Download steht bislang nicht bereit.

Offen bleiben auch die Systemanforderungen, der Veröffentlichungstermin und das Preismodell. Zwar bewirbt Claris den Betrieb ohne Cloud-Gebühren oder Kosten pro KI-Anfrage, daraus lässt sich jedoch noch nicht ableiten, dass die Anwendung selbst kostenlos angeboten wird. Die Anmeldung fragt unter anderem nach einem Unternehmen, was auf eine zunächst stärkere Ausrichtung auf Geschäftskunden hindeuten könnte.