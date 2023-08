Matter-Update für Philips Hue kommt im September

Über die wichtigsten aktuellen Neuvorstellungen von Philips Hue haben wir ja bereits berichtet. Unter dem Label „Hue Secure“ wird die Signify-Marke künftig auch Kameras und weitere Sicherheitsprodukte anbieten. Damit verbunden ist Philips Hue endlich auch mit Blick auf den lange erwarteten Start der Matter-Unterstützung für seine Produkte konkret geworden. Mitte September soll das Update für die Philips Hue Bridge nun definitiv ausgeliefert werden. Ursprünglich war hier ja mal vom Frühjahr 2023 die Rede gewesen.

Philips Hue wählt mit Blick auf seine Matter-Unterstützung einen Weg, den wir auch schon bei anderen Hersteller gesehen haben. Dabei wird nur der Smarthome-Hub selbst an Matter angebunden und kann seinerseits dann die von ihm verwalteten Geräte an andere Plattformen übergeben. Welche Philips-Hue-Geräte hier genau unterstützt werden, wurde bislang noch nicht kommuniziert, Signify hat in der Vergangenheit allerdings davon gesprochen, dass auf diesem Weg nicht nur alle Philips-Hue-Lampen, sondern auch intelligentes Zubehör wie der Hue-Dimmschalter und der Smart Button von Philips Hue mit Matter kompatibel werden sollen.

Mit Blick auf Apple Home bleiben in jedem Fall erstmal die neuen Sicherheitskameras von Philips Hue außen vor. Hier hat das Unternehmen bereits verlauten lassen, dass zunächst lediglich eine Unterstützung von Amazon Alexa und Google Home in die Planungen einbezogen sei. Matter bietet sich hierbei auch nicht als Alternative an, da der neue Standard bislang keine Unterstützung für Kameras bietet.

Neue MR16-Lampe und Lichterketten

Neben Matter und seinen neuen Sicherheitslösungen hat Signify auch noch zwei neue Leuchtmittel für das Portfolio von Philips Hue angekündigt. Mit der neuen MR16-Lampe (39,99 Euro) sollen sich herkömmliche Strahler durch eine intelligente Alternative ersetzen lassen und eine neue Version der Festavia Lichterkette lässt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich nutzen. Hier will Signify Varianten mit 100 LEDs (119,99 Euro), 250 LEDs (219,99 Euro) und 500 LEDs (359,99 Euro) anbieten.