Die Spracheingabe spielt bei unserer täglichen Arbeit am Mac eine zunehmend wichtige Rolle. Ob beim Diktieren von E-Mails, bei Videokonferenzen oder beim schnellen Festhalten von Gedanken und Notizen: Ein gutes Mikrofon macht viele dieser Aufgaben angenehmer.

Maono PD200W im Test

Hinzu kommen neue Einsatzmöglichkeiten durch KI-Anwendungen. So lassen sich beispielsweise Arbeitsanweisungen an Programmierassistenten oft einfacher einsprechen als umständlich über die Tastatur formulieren.

Wir nutzen dafür unter anderem die Anwendung MacWhisper, mit der wir erste Artikelentwürfe, E-Mails und andere Texte diktieren. Was zunächst wie eine praktische Ergänzung zur Tastatur wirkte, ist inzwischen zu einem festen Bestandteil unseres Arbeitsalltags geworden.

Dabei zeigt sich allerdings auch, dass die Qualität des verwendeten Mikrofons durchaus eine Rolle spielt. Unser Arbeitsplatz ist mit Apples Studio Display ausgestattet, dessen integriertes Mikrofon uns bislang wenig Freude bereitet. Die Sprachqualität fällt für unseren Geschmack ausgesprochen dürftig aus. Bei gelegentlichen Videokonferenzen mag das noch hinnehmbar sein. Wer regelmäßig längere Texte einspricht oder Sprachaufnahmen weiterverarbeiten möchte, wünscht sich jedoch eine bessere Lösung.

Das Maono PD200W macht einen wertigen Eindruck

Wir haben uns deshalb das Maono PD200W angesehen. Das Mikrofon richtet sich eigentlich an Podcaster, Streamer und andere Nutzer, die regelmäßig Sprachaufnahmen erstellen. Für uns stand allerdings eine andere Frage im Vordergrund: Lohnt es sich, für die alltägliche Kommunikation mit KI-Anwendungen und das Diktieren am Mac ein separates Mikrofon auf den Schreibtisch zu stellen?

Der Hör-Vergleich

Bevor wir hier lange Ausfsätze verfassen, starten wir am besten mit einem akustischen Vergleich. Wir haben einen kurzen Beispieltext erstellt und diesen sowohl über das Mikrofon des Apple Studio Display als auch über das Maono PD200W eingesprochen. Die unterschiedliche Aufnahmequalität könnt ihr am besten direkt mit euren Ohren beurteilen:

Hörbeispiel: Apple Studio Display

Das Mikrofon des Apple Studio Display

Hörbeispiel: Maono PD200W

Das Maono PD200W per USB-C-Kabel verbunden, in Standardeinstellungen

Solide Verarbeitung und ein schwerer Tischständer

Schon beim Auspacken hinterlässt das PD200W einen guten Eindruck. Das Mikrofon besitzt ein Metallgehäuse und wird in der von uns verwendeten Ausführung mit einem eigenen Tischständer geliefert. Dieser bringt ordentlich Gewicht mit und steht entsprechend sicher auf dem Schreibtisch. Auch die Verarbeitung wirkt wertig. Das gesamte Gespann vermittelt nicht den Eindruck eines einfachen Computerzubehörs, sondern erinnert eher an die Ausstattung eines kleinen Aufnahmestudios. Dabei benötigt man für den Einsatz am Mac keine zusätzliche Audiotechnik.

Das Maono von oben: Pegelkontrolle, Mikrofon-Stummschalter und RGB-Lichtring

Das Mikrofon lässt sich in seiner Halterung neigen und in der gewünschten Position arretieren. So kann man es auf die eigene Sitzposition ausrichten und muss sich beim Diktieren nicht unnötig verrenken. Für uns ist das durchaus wichtig, schließlich soll die Spracheingabe möglichst beiläufig funktionieren. Wer für jede kurze Anfrage erst sein Mikrofon zurechtrücken muss, wird auf Dauer wahrscheinlich doch wieder häufiger zur Tastatur greifen. Alternativ zum Tischständer bietet Maono eine Ausführung mit Mikrofonarm an.

Direkt am Mikrofon stehen Bedienelemente für die wichtigsten Funktionen zur Verfügung. Über einen Drehregler lässt sich unter anderem die Eingangsverstärkung anpassen. Außerdem kann die Lautstärke angeschlossener Kopfhörer verändert werden. Eine eigene Taste schaltet die Mikrofonaufnahme stumm. Gerade bei längeren Sitzungen ist das angenehm, weil sich die Aufnahme unmittelbar unterbrechen lässt, ohne erst die Einstellungen der verwendeten Anwendung öffnen zu müssen. Ein Kopfhöreranschluss im 3,5-Millimeter-Format ermöglicht zudem die direkte Kontrolle des aufgenommenen Tons.

USB-C, Funk und XLR für unterschiedliche Einsätze

Am Mac haben wir das PD200W ganz klassisch über USB-C angeschlossen. Die Verbindung ist unkompliziert und kommt ohne zusätzliches Audio-Interface aus. Das Mikrofon kann direkt als Eingabegerät ausgewählt und anschließend in Anwendungen wie MacWhisper verwendet werden. Für unseren Einsatzzweck ist das die naheliegende Betriebsart. Das Kabel stört auf einem festen Schreibtisch kaum und wir müssen uns keine Gedanken über den Ladezustand des integrierten Akkus machen.

Maono PD200W: Kann Klinke, XLR und USB-C

Wer das Mikrofon flexibler einsetzen möchte, bekommt allerdings weitere Möglichkeiten geboten. Neben USB-C unterstützt das PD200W eine drahtlose Verbindung über einen entsprechenden Empfänger sowie einen klassischen XLR-Anschluss für die Verwendung mit professionellerer Audiotechnik. Der beiliegende USB-C-Funkempfänger ermöglicht auch den kabellosen Betrieb am Rechner. Für das iPhone, gibt es passende Empfängerlösungen. Damit eignet sich das Mikrofon nicht nur für den Schreibtisch, sondern kann bei Bedarf auch an anderen Aufnahmegeräten eingesetzt werden.

Maono PD200W: Der beiliegende Drahtlos-Empfänger im iPhone Duo

Für den Funkbetrieb nennt Maono eine Reichweite von bis zu 60 Metern bei freier Sicht. Die Akkulaufzeit soll bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung ebenfalls bis zu 60 Stunden betragen. Mit eingeschalteter Beleuchtung werden rund 38 Stunden angegeben. Das sind Herstellerwerte unter Laborbedingungen, die wir für unseren überwiegend kabelgebundenen Einsatz nicht gesondert überprüft haben. Interessant ist außerdem die Möglichkeit, zwei Mikrofone mit einem gemeinsamen Funkempfänger zu betreiben und die beiden Stimmen auf getrennten Spuren aufzuzeichnen. Das dürfte vor allem bei Interviews oder gemeinsamen Podcast-Aufnahmen hilfreich sein.

Gute Sprachqualität auch ohne Aufnahmestudio

Entscheidend ist für uns allerdings der Klang. Und hier hinterlässt das Maono PD200W einen ausgesprochen positiven Eindruck. Die Stimme wird angenehm voll und klar wiedergegeben. Gegenüber dem integrierten Mikrofon unseres Studio Displays ist das eine deutliche Verbesserung. Dabei geht es uns weniger darum, möglichst professionell klingende Podcast-Aufnahmen zu produzieren. Vielmehr soll das Gesprochene gut verständlich sein, damit sich auch längere Diktate angenehm aufnehmen und bei Bedarf wieder anhören lassen. Diesen Anspruch erfüllt das PD200W bei uns sehr gut.

Die begleitende Mac-Anwendung die Maono Link

Technisch verwendet Maono eine dynamische Mikrofonkapsel mit 30 Millimetern Durchmesser und Nierencharakteristik. Das Mikrofon nimmt damit bevorzugt Schall auf, der von vorne auf die Kapsel trifft. Seitlich einfallende Geräusche werden weniger stark berücksichtigt. Das ist gerade an einem gewöhnlichen Schreibtisch von Vorteil, an dem neben der eigenen Stimme auch Tastaturanschläge und andere Umgebungsgeräusche auftreten können. Ergänzend bietet Maono eine dreistufige Geräuschunterdrückung, die sich an unterschiedliche Aufnahmebedingungen anpassen lässt.

Die digitalen Aufnahmen erfolgen mit bis zu 24 Bit und 48 kHz. Für die zusätzliche Klangbearbeitung stellt der Hersteller die Anwendung Maono Link bereit. Hier lassen sich verschiedene Klangprofile auswählen sowie Einstellungen für Equalizer, Hall und weitere Audioeigenschaften vornehmen. Wer seine Stimme gezielt anpassen möchte, findet entsprechende Möglichkeiten. Für unsere alltäglichen Diktate steht dagegen ein möglichst unkomplizierter Ablauf im Vordergrund. Wir möchten das Mikrofon anschließen, einen Text einsprechen und anschließend direkt weiterarbeiten können.

Warum sich ein separates Mikrofon wieder lohnt

Dass wir uns überhaupt näher mit einem solchen Mikrofon beschäftigen, hängt auch mit der Entwicklung der Mac-Software zusammen. Anwendungen zur lokalen Spracherkennung sind inzwischen wesentlich vielseitiger geworden. Neben MacWhisper gibt es beispielsweise Handy, Petal und weitere Lösungen, die gesprochene Inhalte direkt auf dem Rechner in Text umwandeln. Viele davon ermöglichen es, die erkannten Wörter unmittelbar in andere Anwendungen einzufügen. Damit wird die Spracheingabe nicht mehr nur für klassische Transkriptionen interessant, sondern auch als Alternative zur gewöhnlichen Texteingabe.

Flüchtige Gedanken, erste Entwürfe und KI-Befehle lassen sich mittlerweile auch hervorragend diktieren

Hinzu kommen KI-Assistenten, denen wir immer häufiger Fragen und Arbeitsaufträge in natürlicher Sprache übergeben. Gerade wenn eine Anfrage etwas umfangreicher ausfällt, lässt sie sich häufig einfacher formulieren, wenn man sie ausspricht. Ein besseres Mikrofon ist dafür natürlich keine zwingende Voraussetzung. Die zusätzliche Hardware macht den Arbeitsablauf aus unserer Sicht aber angenehmer und erweitert zugleich die Möglichkeiten für Videokonferenzen, Sprachaufnahmen oder gelegentliche Podcast-Projekte.

Preislich bewegt sich das PD200W im Rahmen guter USB-C-Mikrofone. Auf Amazon wird das Modell in der schwarzen Ausführung mit Tischständer aktuell für 82,12 Euro angeboten. Die weiße Variante kostet 99,99 Euro. Beim Hersteller selbst werden weitere Ausführungen und Bundles angeboten, darunter auch Sets mit Mikrofonarm. Wer ausschließlich gelegentlich einen kurzen Satz diktiert, benötigt diese Ausstattung sicherlich nicht. Für Nutzer, die regelmäßig mit Spracheingaben arbeiten und zugleich Wert auf eine ordentliche Verarbeitung, unkomplizierte Bedienung und flexible Anschlüsse legen, ist das Maono PD200W dagegen eine durchaus interessante Ergänzung für den Mac-Arbeitsplatz.

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