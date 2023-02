Malware-Notbremse: Apple aktualisiert Xprotect

Mit der auf den Entdeckungen der Jamf-Forscher basierenden Aktualisierung ist Apples Sicherheitswerkzeug Xprotect wieder auf Augenhöhe mit der neusten Malware-Variante. Xprotect arbeitet für den Anwender unbemerkt in den Tiefen von macOS und kommt dann zum Einsatz, wenn es eine Malware auf den Rechner geschafft hat und aktiv ist. Das Apple-Programm ist in der Lage, die Ausführung von Malware zu unterbinden und kann diese zudem entfernen beziehungsweise befallene Anwendungen bereinigen.

Die Software versteckt sich gut getarnt in – soweit bislang bekannt zweifelhaften – Software-Downloads und nutzt neueste Technologien, um den von ihr verursachten Datenverkehr zu verschleiern. Gefunden wurde die XMRig-Malware bislang insbesondere in Raubkopien von Kreativanwendungen wie etwa Final Cut Pro, Adobe Photoshop oder Logic Pro X.

Die neue Schadsoftware wurden von den Sicherheitsforschern der Jamf Threat Labs aufgedeckt und an Apple übermittelt. Bei der sogenannten XMRig-Malware handelt es sich um einen aus technologischer Sicht deutlich verbesserten Ableger einer Malware-Familie, die in Sicherheitskreisen bereits seit mehreren Jahren bekannt ist.

