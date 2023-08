Magenta Sprachassistent kommt auf MagentaTV One und MagentaTV Stick

Die Telekom will von kommender Wochen an auch ihre Streaming-Box MagentaTV One und den MagentaTV Stick mit erweiterten Möglichkeiten zur Sprachsteuerung ausstatten. Vom 8. August an soll auf diesen beiden Geräten der Magenta Sprachassistent zur Verfügung stehen.

Die Möglichkeit zur Sprachsteuerung von MagentaTV One wurde von der Telekom ja schon vor längerer Zeit in Aussicht gestellt. Von nächster Woche an wird sich die hierfür bereits in die Fernbedienung der Box integrierte Taste dann auch für den Aufruf des Telekom-Sprachassistenten nutzen lassen.

Beim MagentaTV Stick findet sich zwar kein Mikrofonsymbol auf der Fernbedienung, hier hat man nach der Freischaltung der Funktion allerdings die Möglichkeit, die Kommunikation mit dem Sprachassistent über die Suchtaste einzuleiten.

Der mit der Bereitstellung der Telekom-Sprachsteuerung auf den beiden Geräten verbundene Funktionsumfang soll unter anderem den schnellen Wechsel zwischen Sendern und Apps sowie die direkte Auswahl von bestimmten Sendungen und Filmen ermöglichen.