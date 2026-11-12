Mit macOS 27 Golden Gate hat Apple eine wenig bekannte Funktion des Mac-Betriebssystems erweitert. Sogenannte Textclips lassen sich jetzt auch über die Zwischenablage als eigenständige Dateien im Finder speichern. Bislang war dies nur möglich, indem man markierten Text mit der Maus auf den Schreibtisch oder in ein Finder-Fenster gezogen hat.

Die als „Text Clippings“ bezeichneten Dateien gibt es an sich schon seit etlichen Jahren. Die Funktion findet sich bereits in frühen Versionen des Mac-Betriebssystems und ermöglicht es, einzelne Textpassagen unabhängig von ihrem ursprünglichen Dokument zu speichern. Apple hat die Textclips allerdings nie groß beworben und auch in den offiziellen Anleitungen nur selten erwähnt.

Textpassagen direkt im Finder speichern

Mit macOS 27 wird die Erstellung solcher Textclips deutlich flexibler. Anstatt den gewünschten Text per Drag-and-Drop in den Finder zu ziehen, kann man ihn nun auch mit Befehl-C kopieren und anschließend mit Befehl-V im Finder einfügen. Das Betriebssystem erstellt daraufhin automatisch eine eigenständige Datei mit der Endung „.textClipping“.

Textclips lassen sich kopieren aber nicht bearbeiten

Die Dateien werden standardmäßig nach dem Zeitpunkt der Dateierstellung benannt. Der Name lässt sich anschließend genau wie bei anderen Dateien ändern. Textclips lassen sich auch wie gewöhnliche Dateien in Ordnern ablegen, verschieben und für die spätere Verwendung sammeln.

Textclips anzeigen und weiterverwenden

In Apple-Programmen wie Pages oder Terminal genügt es, einen Textclip aus dem Finder in das geöffnete Dokument beziehungsweise Programmfenster zu ziehen. Der enthaltene Text wird dann an der entsprechenden Stelle eingefügt.

Der Inhalt eines Textclips lässt sich zudem direkt im Finder überprüfen. Dazu wählt man die betreffende Datei aus und öffnet mit der Leertaste die Schnellansicht. Ein Doppelklick öffnet den gespeicherten Text in einem separaten Fenster. Dort lassen sich bei Bedarf auch einzelne Textpassagen markieren und kopieren. Eine Bearbeitung des gespeicherten Textes ist dagegen nicht möglich.