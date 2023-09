macOS Sonoma kündigt systemseitige PostScript-Unterstützung ab

Wir haben ja bereits im Sommer darüber berichtet, dass im Zusammenhang mit der Freigabe von macOS 14 Sonoma die Unterstützung von PostScript unter den Tisch fällt. Apple bestätigt dies nun auch offiziell und verweist darauf, dass man jetzt Anwendungen von Drittanbietern für die Anzeige von Dateien in den Formaten .ps und .eps verwenden soll.

Das entsprechende Support-Dokument liegt in der aktuellen Version bislang aber nur in englischer Sprache vor. In der deutschen Version ist weiterhin davon die Rede, dass man die PostScript-Dateien zwar nicht nicht mehr mit der macOS-Anwendung Vorschau betrachten kann, diese jedoch indem man sie auf die Drucker-Warteliste zieht, noch ausdrucken kann.

Diesbezüglich gibt es unter macOS Sonoma allerdings nun eine zusätzliche Einschränkung. Das Mac-Betriebssystem bietet nun wirklich gar keine Unterstützung für den Umgang mit PostScript mehr an. Dementsprechend kann auch die Druckerwarteschlange die Daten nicht mehr verarbeiten, sondern reicht diese lediglich unverändert an das gewählte Ausgabegerät weiter.

Ohne PostScript-Drucker geht nichts

In der Konsequenz wird jetzt ein PostScript-fähiger Drucker zwingend vorausgesetzt, wenn man Dateien in den Formaten .ps oder .eps per Drag-and-Drop auf die Druckerwarteschlange ausdrucken will. Alternativ empfiehlt Apple die Verwendung von entsprechenden Apps von Drittanbietern.

Die Änderung sollten Mac-Besitzer, die schon seit längerer Zeit mit PostScript-Dateien hantieren, nicht überraschen. Apple wendet sich schon seit mehreren Jahren Schritt für Schritt von dem lange Zeit als Industriestandard im Druckbereich gehandelten Format ab. Die „PostScript-Mutter“ Adobe lässt währenddessen weiter verlauten, dass man sich der damit verbundenen Einschränkungen für Adobe Acrobat und Adobe Reader bewusst sei und nach einer Problemlösung sucht. Bis dahin lautet die Empfehlung, die entsprechenden Dokumente als Bild zu drucken.