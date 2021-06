macOS Monterey als VM unter Parallels installieren

Ausführlich könnt ihr den Vorgang im unten eingebetteten Video nachvollziehen. Eine Zusammenfassung des Projekts steht im Parallels-Blog zum Abruf bereit. Dort findet ihr dann auch direkte die wichtigsten Infos rund um die Installation und Verwendung. Allem voran solltet ihr wissen, dass eine mit Parallels erstellte macOS Monterey VM satte 28 GB Speicherplatz beansprucht. Die Vorgehensweise ist also nichts für Nutzer, die diesbezüglich ohnehin schon am Limit leben.

Wenn ihr einen frühen Test von macOS Monterey plant, für dieses Experiment jedoch keinen separaten Rechner zur Verfügung habt, bietet sich die Installation als virtuelle Maschine an. Parallels Desktop zählt zu den bekanntesten Mac-Anwendungen für solche Zwecke, dementsprechend nutzen die Entwickler der Software die Gelegenheit, ihre ersten Erfahrungen im Zusammenhang mit der Installation und Verwendung von macOS Monterey in einer VM-Umgebung zu teilen. Das neue Betriebssystem lässt sich nach dieser Vorgehensweise ohne Neustart des Rechners einfach in einem Programmfenster starten.

