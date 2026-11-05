macOS 27.3: Quick Look zeigt Markdown-Dateien formatiert

Mit macOS 27.3 bekommt die schnelle Dateivorschau eine praktische Ergänzung: Quick Look stellt Markdown-Dateien mit der Endung .md direkt mit ihren Formatierungen dar. Die Unterstützung ist bereits in der ersten Entwickler-Beta enthalten und spart für einen kurzen Blick auf den Inhalt den Wechsel in eine zusätzliche App.

Formatierte Texte per Leertaste

Die Bedienung bleibt vertraut: Du wählst eine Markdown-Datei im Finder aus und drückst die Leertaste. Quick Look zeigt anschließend Überschriften, fett gesetzte Textstellen, Listen und Links in einer lesefreundlichen Ansicht. Eine zusätzliche Erweiterung musst du dafür nicht installieren.

Praktisch ist das beispielsweise bei README-Dateien, die Softwaredownloads beiliegen, bei Anleitungen oder eigenen Projektnotizen. Statt zunächst den Texteditor zu öffnen, kannst du bereits beim Durchsehen eines Ordners erkennen, welche Themen ein Dokument behandelt. Überschriften trennen die Abschnitte, Listen machen einzelne Schritte leichter erfassbar und Hervorhebungen lenken den Blick auf wichtige Hinweise.

Einfache Zeichen geben dem Text Struktur

Markdown ist eine einfache Auszeichnungssprache für Textdateien. Eine Zeile wie # Überschrift kennzeichnet eine Überschrift, **wichtiger Hinweis** markiert Fettdruck und - Listenpunkt einen Eintrag in einer Aufzählung. Der Text lässt sich dadurch schon beim Schreiben gliedern, ohne Formatierungen über Menüs zuzuweisen.

In einer reinen Textansicht bleiben diese Zeichen sichtbar. Eine Markdown-Darstellung wertet sie aus und setzt sie in die entsprechende Formatierung um. Genau diesen Schritt übernimmt nun auch Quick Look. Die Datei selbst bleibt dabei gewöhnlicher Text und lässt sich weiterhin in einem Texteditor bearbeiten oder zwischen verschiedenen Anwendungen austauschen.

Bisher halfen zusätzliche Erweiterungen

Eine formatierte Markdown-Vorschau ließ sich bislang über Zusatzsoftware nachrüsten. Erst im Oktober hatten wir MacMD Viewer mit integrierter Quick-Look-Erweiterung vorgestellt. Für den schnellen Blick auf formatierte Texte übernimmt macOS diese Aufgabe künftig selbst.

Auch Apples Notizen-App unterstützt das Format bereits: Du kannst Markdown-Dateien importieren und vorhandene Notizen als Markdown exportieren. Die neue Vorschau ergänzt diesen Austausch um einen direkten Blick auf gespeicherte Dateien. Das hilft etwa dann, wenn du mehrere exportierte Notizen sichten möchtest, bevor du sie weiterverarbeitest oder erneut in eine App übernimmst.

Die erste Entwickler-Beta von macOS 27.3 ist seit dem 3. November verfügbar. Die neue Markdown-Ansicht gehört damit zunächst zur Testversion des kommenden Updates.