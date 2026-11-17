Mit macOS 27.3 will Apple den Zugriff von Anwendungen auf persönliche Daten besser kontrollieren. Die neuen Sicherheitsmechanismen stoßen allerdings nicht überall auf Zustimmung. Entwickler kritisieren, dass Apple zwar zusätzliche Warnmeldungen einführt, ihnen aber weiterhin geeignete Schnittstellen für alltägliche Aufgaben fehlen.

Die neuen Zugriffsdialoge in macOS 27.3

Nutzer müssen dadurch häufig umfangreichere Berechtigungen erteilen, als eine Anwendung tatsächlich benötigt.

Bereits heute früh haben wir über die Änderungen berichtet. Die zweite Betaversion erlaubt es unter anderem, die Steuerung anderer Anwendungen gezielter freizugeben. Hinzu kommen neue Warnhinweise und eine Anzeige, die auf aktive Zugriffe aufmerksam macht.

Entwickler wünschen sich kleinere Freigaben

Die Kritik richtet sich weniger gegen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen als gegen die vorhandenen Abstufungen. Eine Dateisuche benötigt beispielsweise nicht zwangsläufig Zugriff auf Dateiinhalte. Für die Erstellung eines Suchindex können bereits die Speicherorte ausreichen. Dennoch müssen entsprechende Programme teilweise weitreichende Rechte anfordern.

Entwickler schlagen deshalb Berechtigungen vor, die ausschließlich das Lesen von Dateien erlauben oder sich automatisch nach einer festgelegten Zeit zurückziehen. Auch ließen sich bestimmte Verzeichnisse grundsätzlich ausschließen. Anwendungen könnten zudem vorab angeben, welche Ordner sie benötigen, statt Nutzer jeden Speicherort einzeln auswählen zu lassen.

Ähnliche Probleme bestehen bei anderen Systemfunktionen. Wer lediglich Fenstertitel auslesen möchte, benötigt unter macOS unter Umständen die Berechtigung zur Bildschirmaufnahme. Für bestimmte Tastenkombinationen ist die Eingabeüberwachung erforderlich. Die Freigaben ermöglichen damit deutlich mehr, als für die jeweilige Funktion notwendig wäre.

Warnmeldungen lassen sich gezielt abschalten

Während betroffene Entwickler differenziertere Schnittstellen statt angsteinflößender Warnhinweise fordern, suchen andere bereits nach Wegen, die zusätzlichen Abfragen zu umgehen. Ein auf X veröffentlichter Hinweis beschreibt vier Terminalbefehle, mit denen sich einzelne Neuerungen der aktuellen Beta deaktivieren lassen. Die folgenden zwei Befehle schalten die neue Nachfrage beim Festplattenvollzugriff aus:

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/TCC FDA_WARNING -dict Enabled -bool false

Die Eingriffe betreffen die Warnungen beim Festplattenvollzugriff und bei den Bedienungshilfen, die auf einzelne Anwendungen beschränkten Steuerungsrechte sowie die neue Statusanzeige in der Menüleiste. Die Änderungen werden nach einem Neustart wirksam und lassen sich über das Terminal wieder zurücknehmen.

Damit entfällt allerdings nicht nur ein Teil der zusätzlichen Rückfragen. Auch die vorgesehenen Kontrollmöglichkeiten werden eingeschränkt. Apple hatte die Verschärfung bereits im Oktober angekündigt und dabei insbesondere auf die Risiken selbstständig arbeitender KI-Agenten verwiesen. Die Kritik aus Entwicklerkreisen zeigt nun, dass zusätzliche Warnungen allein das grundlegende Problem übermäßig weitreichender Zugriffsrechte nicht lösen.