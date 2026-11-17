Neben dem gestrigen iOS-Update hat Apple auch die zweite Betaversion von macOS 27.3 für Entwickler veröffentlicht. Mit dem Update erhalten Nutzer erweiterte Möglichkeiten, den Zugriff von Anwendungen auf persönliche Daten und Systemfunktionen zu kontrollieren.

Die Änderungen dürften insbesondere im Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Assistenten und Automatisierungswerkzeugen von Interesse sein. Solche Anwendungen benötigen teilweise weitreichende Berechtigungen, um Aufgaben auf dem Mac selbstständig auszuführen.

macOS 27.3 Beta 2 für Entwickler

Zugriffsrechte lassen sich gezielter vergeben

Zu diesem Zweck überarbeitet Apple die Systemeinstellungen für den Gerätezugriff und den vollständigen Festplattenzugriff. Die bisher zusammengefassten Berechtigungen für Gerätesteuerung und Datenzugriff werden in zwei Bereiche aufgeteilt: die Bedienungshilfen und eine neue Einstellung, mit der Anwendungen bestimmte Schutzmechanismen von macOS umgehen können.

Das Update bringt neue Hinweise und Einstellungen (Bild: Reddit)

Damit können Nutzer künftig genauer festlegen, auf welche Programme und Ordner eine Anwendung zugreifen darf. Zudem informiert macOS ausführlicher darüber, welche Daten und Steuerungsmöglichkeiten mit einer Freigabe verbunden sind. Auf Wunsch können Anwendungen so konfiguriert werden, dass sie bei jedem Zugriff erneut um Erlaubnis fragen müssen. Die Änderungen betreffen allerdings nur neu angeforderte Berechtigungen. Bereits erteilte Zugriffsrechte bleiben bestehen.

Ergänzend soll eine neue Statusanzeige sichtbar machen, wenn eine Anwendung mithilfe der erweiterten Berechtigungen ein anderes Programm steuert.

Sicherheitsabfragen lassen sich deaktivieren

In einem neuen Support-Dokument für Entwickler erläutert Apple die Änderungen ausführlich. Wer die zusätzlichen Sicherheitsabfragen nicht nutzen möchte, kann die neuen Warnmeldungen über spezielle Terminalbefehle deaktivieren. Allerdings werden damit auch die zusätzlichen Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt.

Entwickler müssen ihre Anwendungen möglicherweise anpassen, damit diese auch mit eingeschränkten Berechtigungen funktionieren. Apple sieht für bestimmte Backup-Programme und Anwendungen für Bedienungshilfen allerdings auch Ausnahmen vor. Deren Entwickler können spezielle Berechtigungen beantragen, um den bisherigen Funktionsumfang beizubehalten.