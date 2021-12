macOS 12.2 bringt ProMotion-Unterstützung auch für Safari

Bei der Vorstellung der neuen MacBook-Pro-Modelle im Oktober hat Apple besonders auch auf die damit erstmals auch beim Mac verfügbare ProMotion-Technologie mit Bildraten von bis zu 120 Hz verwiesen. Die höheren Frequenzen sollen dynamische Verbesserungen bei der Bildschirmdarstellung ermöglichen, dazu zählt beispielsweise auch das geschmeidige Scrollen in Anwendungen und auf Webseiten.

In der Praxis lassen die von Apple genannten Vorteile jedoch auf sich warten, so war der Apple-Browser Safari bislang beispielsweise nicht in der Lage, dies entsprechend darzustellen.

Native Safari still 60fps and not 120Hz ProMotion in new MacBook Pro. But you get smooth 120Hz scrolling with x86 emulated Chrome running under virtualized Windows 11. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/cCq9mU2jO5

— Moshen Chan (@paranoidroid) October 29, 2021