Die Reparaturspezialisten von iFixit haben das neue MacBook Pro mit PROLED-XDR-Display zerlegt. Neben dem erstmals in einem Mac verbauten Touchscreen haben sie die Möglichkeiten zum Austausch einzelner Komponenten untersucht. Insgesamt schneidet das neue MacBook Pro bei der Reparierbarkeit etwas besser ab als sein Vorgänger.

Vier LEDs beleuchten das Apple-Logo

Besondere Aufmerksamkeit galt natürlich auch dem nun wieder beleuchteten Apple-Logo auf der Rückseite des Displays. Bei älteren Modellen wurde dafür die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms genutzt. Da das neue OLED-Display keine Hintergrundbeleuchtung benötigt, setzt Apple auf vier separate LEDs, die sich auch extern steuern lassen. Eine Kombination aus reflektierenden und lichtstreuenden Schichten sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Logos.

Display in mehreren Schichten aufgebaut

Das Display selbst verwendet zwei übereinanderliegende OLED-Schichten. Dadurch soll das Display eine höhere Helligkeit erreichen, ohne die einzelnen Bildpunkte stärker zu belasten. Der gesamte Displaydeckel lässt sich laut iFixit vergleichsweise einfach austauschen. Das OLED-Panel allein lässt sich dagegen kaum zerstörungsfrei entfernen.

Verbesserungen bei der Reparierbarkeit

Verbesserungen gibt es laut iFixit auch bei der Softwareunterstützung für Reparaturen. Nach dem Austausch der Hauptplatine funktionierten sowohl der Touchscreen als auch Touch ID problemlos. Eine gesonderte Kalibrierung des Touchscreens war nicht erforderlich.

Hauptplatine lässt sich austauschen

Weniger erfreulich fällt der Blick auf die Anschlüsse und Lüfter aus. Zwar sind die USB-C-Buchsen als separate Bauteile ausgeführt, für ihren Austausch muss jedoch zunächst die Hauptplatine entfernt werden. Gleiches gilt für die beiden Lüfter. Arbeitsspeicher und SSD-Speicher sind weiterhin fest verlötet und lassen sich nicht einzeln austauschen.

iFixit vergibt fünf von zehn Punkten

Unterm Strich vergibt iFixit fünf von zehn möglichen Punkten für die Reparierbarkeit. Das ist ein Punkt mehr als beim MacBook Pro mit M5-Prozessor. Positiv wirken sich laut iFixit unter anderem der vereinfachte Zugang zum Geräteinneren und die verbesserten Möglichkeiten beim Austausch einzelner Komponenten aus.

Kritik gibt es weiterhin für die fest verlöteten Speicherbausteine und die aufwendige Demontage bei vergleichsweise einfachen Reparaturen. Auch die Tastatur lässt sich nicht einzeln austauschen. In diesem Punkt schneidet selbst das günstigere MacBook Neo besser ab.