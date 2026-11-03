Mac-Wiederherstellung: Apple erhöht Speicheranforderung

Apple hat die Speicheranforderungen für die Firmware-Wiederherstellung auf dem Mac deutlich angehoben. Bislang wurden für diesen Vorgang mindestens 32 GB freier Speicherplatz empfohlen. In einem frisch aktualisierten Support-Dokument nennt Apple nun 60 GB. Damit hat Apple die Speicheranforderung nahezu verdoppelt.

Die Änderung betrifft die Wiederherstellung eines Mac im sogenannten DFU-Modus. Das Verfahren kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn sich ein Mac aufgrund eines Firmwarefehlers oder einer beschädigten macOS-Installation nicht mehr starten lässt.

Zweiter Mac erforderlich

Seit macOS Sonoma lässt sich die Wiederherstellung direkt über den Finder durchführen. Zuvor war dafür die zusätzliche Anwendung Apple Configurator erforderlich. Die Wiederherstellung wird von einem zweiten Mac aus gestartet. Beide Computer müssen über ein geeignetes USB-C-Kabel miteinander verbunden werden.

Die 60 GB freier Speicherplatz müssen auf diesem zweiten Mac verfügbar sein. Dieser lädt die benötigten Firmware- und Systemdateien herunter und bereitet sie für die Übertragung vor.

Apple unterscheidet dabei zwischen zwei Verfahren. Bei einer Wiederbelebung werden die Firmware und gegebenenfalls die Wiederherstellungsumgebung aktualisiert beziehungsweise repariert. Die vorhandenen Nutzerdaten bleiben dabei erhalten. Bei einer vollständigen Wiederherstellung wird der Mac dagegen zurückgesetzt. Dabei werden sämtliche darauf gespeicherten Daten gelöscht.

Speicherbedarf über die Jahre gestiegen

Die höheren Speicheranforderungen passen zu einer Entwicklung, die sich seit Jahren beobachten lässt. Die Installationsdateien von macOS sind im Laufe der Jahre deutlich größer geworden.

Die nun für die DFU-Wiederherstellung genannten 60 GB bedeuten allerdings nicht, dass Firmware und Betriebssystem zusammen tatsächlich so viel Platz beanspruchen. Ein Teil des Speicherplatzes wird für temporäre Dateien und die Vorbereitung der Wiederherstellung benötigt.