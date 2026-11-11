Mac-Klassiker PopChar in Version 11 erschienen

Die Softwareschmiede Ergonis hat die Mac-Anwendung PopChar in Version 11 veröffentlicht. Die App erleichtert den Zugriff auf Sonderzeichen und Symbole, die sich nicht direkt über die Tastatur eingeben lassen.

Mit dem Update wurde die Benutzeroberfläche grundlegend überarbeitet. Zudem gibt es neue Funktionen für die Suche nach Zeichen und den Vergleich unterschiedlicher Schriftarten. Die App wird bereits seit 1987 entwickelt und gehört damit zu den älteren noch aktiv gepflegten Mac-Programmen.

PopChar-Fenster jetzt dreispaltig

PopChar lässt sich per Tastenkürzel aufrufen und fügt ausgewählte Zeichen direkt an der aktuellen Cursorposition in andere Anwendungen ein.

Neue Oberfläche und erweiterte Zeichensuche

Die überarbeitete Oberfläche zeigt links die verfügbaren Schriftarten und in der Mitte die zugehörigen Zeichen. Rechts finden sich zusätzliche Informationen zum ausgewählten Zeichen, darunter dessen Bezeichnung, Unicode-Wert und HTML-Code.

Im neuen Kompaktmodus werden die Seitenleisten ausgeblendet, sodass sich die verkleinerte Zeichentabelle direkt neben dem bearbeiteten Text platzieren lässt.

Die neue Vergleichsansicht

Eine neue Vergleichsansicht stellt einzelne Zeichen in zwei unterschiedlichen Schriftarten gegenüber. Hilfslinien erleichtern dabei den Vergleich von Größe und Gestaltung. Zudem wurde die bereits vorhandene Möglichkeit, Zeichen anhand einer gezeichneten Form zu finden, um eine Funktion zur Anzeige ähnlich aussehender Zeichen erweitert.

Einzelne Zeichen lassen sich zudem als Bild mit einer Größe zwischen 64 und 1024 Pixeln einfügen. Dadurch soll deren Darstellung auch auf Geräten erhalten bleiben, auf denen die verwendete Schriftart nicht installiert ist.

Einmalkauf oder Abonnement

PopChar ist als Einmalkauf oder im Abonnement erhältlich. Die dauerhaft nutzbare Basisversion kostet einmalig 49,99 US-Dollar. Alternativ stehen zu Preisen ab 19,99 Dollar pro Jahr verschiedene Abo-Modelle zur Wahl. Eine Testversion lässt sich kostenlos laden.

Mit dem Gutscheincode „PC-11-Launch-Deal“ erhalten Neukunden bis zum 30. November 50 Prozent Rabatt auf das erste Jahr der Advanced- und Business-Abonnements.