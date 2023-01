Mac-Apps: Go64 und Access Menu mit neuen Funktionen

An der Arbeitsweise der Go64-App hat sich seitdem nicht viel geändert, nach wie vor wird der Programme-Ordner gescannt, die Anwendung konzentriert sich inzwischen jedoch nicht nur auf die 64-bit-Kompatibilität, sondern zeigt auch an welche Apps bereits für den Einsatz auf Apple-Prozessoren optimiert sind und welche noch für Intel-Chips erstellt wurden.

Die Go64-Anwendung hat ihren Ursprung in der Zeit, in der Apple das Ende so genannter 32-bit-Anwendungen ankündigte. Initial durchsuchte die App das Programme-Verzeichnis des Mac nach installierten Anwendungen und markierte all jene, die mit den neuen 64-bit-Vorgaben nicht Schritt halten konnten.

Die beiden gänzlich kostenfrei erhältlichen Mac-Applikationen Go64 und Access Menu sind in neuen Ausgaben für die Nutzung unter macOS Ventura optimiert und bieten sich auf den jeweiligen Projektseiten jetzt, frisch aktualisiert, zum Download an.

