Mac-Apps: AVIF Converter kostenlos, AnkerWork in Version 2.0

Das Update verzichtet bei Änderungen an den Webcams des Anbieters nun auf den bislang nötigen Neustart, kommt mit optisch aufgefrischten Bedienelementen auf euren Mac und verbessert die Konfiguration der PowerConf-Geräteeinstellungen. Die App kann direkt auf der Portalseite des Anbieter geladen werden und wird sich beim Start der AnkerWork-App in den kommenden Tagen zum automatischen Update anbieten.

Während das Bild-Format AVIF im Web immer mehr an Popularität gewinnt, zucken Photoshop und viele andere Grafikprogramme beim Versuch entsprechende Dateien zu öffnen derzeit noch mit den Schultern. Hier kommt man aktuell häufig noch nicht an einer schnellen Umwandlung des von Apple mitentwickelten Grafikformates vorbei.

Insert

You are going to send email to