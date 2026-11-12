Mac 4 Breakfast ist eine neue Mac-App, die ausführliche Informationen zum MacBook-Akku liefert und verschiedene Funktionen rund um den Energieverbrauch kombiniert. Zielgruppe sind Besitzer von Apple-Notebooks, denen die standardmäßig bereitgestellten Systeminformationen nicht ausreichen.

Die Anwendung sitzt in der Menüleiste und zeigt dort zwei frei wählbare Werte an. Neben dem Akkustand können dies beispielsweise die verbleibende Laufzeit, die aktuelle Leistungsaufnahme oder die Akkutemperatur sein. Ein Klick auf das Menüleistensymbol öffnet eine ausführlichere Übersicht.

Mehr als nur Akku-Infos

In ihrem Hauptfenster informiert die App über die Anzahl der Ladezyklen, die maximale Akkukapazität und den allgemeinen Batteriezustand. Zusätzlich zeigt die App die aktuelle Ladeleistung und die Akkuspannung an. Ebenso lässt sich nachvollziehen, wie viel Akkukapazität das MacBook während des Ruhezustands verloren hat.

Energieverbrauch einzelner Programme im Blick

Mac 4 Breakfast erfasst zudem den Energieverbrauch einzelner Anwendungen. Man sieht nicht nur, wie viel Energie einzelne Programme seit ihrem Start verbraucht haben, sondern auch, wie lange sie bereits laufen.

Kann den Mac am Einschlafen hindern

Eine weitere Funktion erlaubt es, das MacBook auch bei geschlossenem Bildschirmdeckel weiterlaufen zu lassen. Dies kann beispielsweise bei längeren Downloads oder Datensicherungen hilfreich sein. Um eine Überhitzung oder vollständige Entladung zu vermeiden, soll die Funktion bei kritischen Temperaturen oder niedrigem Akkustand automatisch deaktiviert werden.

Auch Bluetooth-Zubehör in der Übersicht

Darüber hinaus kann Mac 4 Breakfast den Akkustand weiterer Geräte wie iPhones, iPads, AirPods sowie drahtloser Mäuse und Tastaturen anzeigen.

Auch Akku-Infos zu externen Geräten

Mac 4 Breakfast setzt einen Mac mit Apple-Prozessor voraus. Die Anwendung lässt sich 14 Tage lang ausprobieren. Anschließend kann die Vollversion zum Preis von einmalig 9,99 Dollar freigeschaltet werden.