Lookout: Kostenlose App macht Apple TV zur Infozentrale

Mit der kostenlosen Anwendung Lookout lässt sich Apple TV in eine Informationszentrale für den Haushalt verwandeln. Statt Filmen und Serien zeigt der Fernseher dann eine Übersicht mit Uhrzeit, anstehenden Terminen, Erinnerungen, Wetterdaten und dem aktuellen Zustand des Smart Homes. Die Darstellung ist für größere Bildschirme ausgelegt und soll sich auch aus einiger Entfernung gut ablesen lassen.

Lookout: Konfiguriert wird am iPhone

Entwickler Stephen Robles kombiniert dafür mehrere Informationsquellen, die bislang über verschiedene Apple-Anwendungen verteilt sind. Eine große Uhr zeigt Datum und Uhrzeit, darunter erscheint der nächste Kalendereintrag. Weitere Termine werden in einer Tagesübersicht dargestellt, die auch kommende Tage berücksichtigt. Fällige Erinnerungen erhalten einen eigenen Bereich. Hinzu kommen aktuelle Wetterbedingungen, eine stündliche Vorschau und die Vorhersage für die nächsten sieben Tage.

HomeKit-Kameras und Türschlösser im Blick

Interessant ist die Einbindung von Apple Home. Lookout kann Vorschaubilder vorhandener HomeKit-Kameras anzeigen und diese automatisch aktualisieren. Wer eine Kamera mit der Fernbedienung auswählt, öffnet deren Livebild im Vollbildmodus.

Darüber hinaus erscheinen Informationen zu Türschlössern, Garagentoren, Kontaktsensoren und Temperaturen. Bleibt eine Tür unverschlossen, weist ein orangefarbener Hinweis unterhalb der Uhr darauf hin. Damit eignet sich die Anzeige auch als Kontrollbildschirm für vernetzte Haushalte.

Lookout: Das personalisierte Dashboard

Die Oberfläche lässt sich anpassen. Nutzer können einzelne Bereiche ausblenden, ihre Reihenfolge ändern und ein eigenes Hintergrundfoto verwenden. Alternativ stehen Farbverläufe bereit. Hintergründe lassen sich abdunkeln und weichzeichnen, damit die Informationen auch vom Sofa aus lesbar bleiben.

Einrichtung über iPhone und iCloud

Die Konfiguration übernimmt eine begleitende iPhone- oder iPad-App. Dort werden Kalender, Erinnerungslisten und die gewünschten Smart-Home-Geräte ausgewählt. Anschließend überträgt iCloud die Einstellungen und eine Übersicht der anstehenden Einträge an Apple TV. Voraussetzung ist, dass beide Geräte denselben Apple-Account verwenden.

Auf seiner Projektseite erklärt Robles, dass Lookout keine eigenen Server benötigt. Kalenderdaten und Erinnerungen bleiben in der privaten iCloud-Datenbank. Kamerabilder und Gerätezustände ruft Apple TV dagegen direkt über HomeKit ab. Eine Weiterleitung oder Aufzeichnung dieser Daten findet laut Entwickler nicht statt.

Lookout: Das personalisierte Dashboard

Lookout ist kostenlos und als Open-Source-Projekt auf GitHub verfügbar. Benötigt werden ein Apple TV 4K mit tvOS 26 sowie ein iPhone oder iPad mit iOS 26 oder neuer. Während die Übersicht angezeigt wird, verhindert die Anwendung den Ruhezustand von Apple TV. Der Fernseher kann damit dauerhaft als Informationsbildschirm dienen.