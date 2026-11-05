Logitech Zone Vibe Pro ausprobiert: Guter Klang, viel Kunststoff

Mit den Zone Vibe Pro will Logitech einen Kopfhörer anbieten, der den ganzen Tag über zum Einsatz kommt. Morgens bei der Videokonferenz, mittags zum Musikhören und abends auf dem Sofa. Dafür verzichtet der Hersteller auf den bei Büro-Headsets üblichen Mikrofonarm und setzt auf das Erscheinungsbild eines klassischen Over-Ear-Kopfhörers.

Logitech Zone Vibe Pro

Das Konzept geht grundsätzlich auf. Nach unseren ersten Erfahrungen überzeugen die Zone Vibe Pro vor allem beim Tragekomfort und mit einer guten Audioqualität. Allerdings gibt es bei einem Verkaufspreis von 259,99 Euro auch Anlass zur Kritik.

Logitech hat die Kopfhörer ausgesprochen weich gepolstert. Die zweilagigen Ohrpolster umschließen die Ohren angenehm, während ein gepolstertes Kopfband das Gewicht gleichmäßig verteilt. Auch bei längerer Nutzung entsteht kaum störender Druck. Die Kopfhörer sitzen sicher, ohne den Kopf unangenehm einzuspannen. Damit erfüllt Logitech eines seiner wichtigsten Versprechen: Die Zone Vibe Pro lassen sich tatsächlich problemlos über mehrere Stunden tragen.

Logitech Zone Vibe Pro laden per USB-C

Auch klanglich gibt es wenig zu beanstanden. Die verbauten 40-mm-Treiber liefern eine überzeugende Wiedergabe, die sowohl für Musik und Podcasts als auch für Videokonferenzen geeignet ist. Hinzu kommt eine adaptive Geräuschunterdrückung, die sich an die Umgebungslautstärke anpasst. Vier integrierte Mikrofone sollen mithilfe einer KI-gestützten Geräuschfilterung dafür sorgen, dass die eigene Stimme auch in unruhigeren Umgebungen verständlich bleibt. Auf einen ausklappbaren Mikrofonarm kann Logitech damit verzichten.

Guter Klang und vielseitige Anschlüsse

Praktisch ist die Flexibilität bei den Verbindungen. Neben Bluetooth mit Multipoint-Unterstützung für zwei gleichzeitig verbundene Geräte lassen sich die Kopfhörer auch kabelgebunden verwenden. Logitech legt sowohl ein USB-C-auf-USB-C-Kabel als auch ein Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker bei. Die Bedienung erfolgt über klassische Tasten an den Ohrmuscheln. Lautstärke, Mikrofonstummschaltung, Anrufannahme und Geräuschunterdrückung haben eigene Bedienelemente. Über die Logi Tune App lassen sich unter anderem der Equalizer, die ANC-Einstellungen und verschiedene Tastenfunktionen anpassen.

Kommt mit zwei Kabeln: USB-C und Klinke auf USB-C

Die Akkulaufzeit haben wir nicht vollständig ausgereizt und verlassen uns daher auf die Herstellerangaben. Logitech verspricht bis zu 66 Stunden bei deaktivierter Geräuschunterdrückung. Mit aktiviertem ANC sollen bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe beziehungsweise 18 Stunden Gesprächszeit möglich sein. Fünf Minuten am USB-C-Anschluss reichen für eine weitere Stunde Gesprächszeit.

Beim Material hätten wir mehr erwartet

Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert im Alltag ordentlich, erreicht allerdings nicht das Niveau der kürzlich von uns getesteten Sonos Ace Ultra. Um im Büro Gespräche und andere Geräusche der Kollegen in den Hintergrund treten zu lassen, reicht die Leistung aber gut aus. Positiv ist zudem, dass sich Ohrpolster, Kopfband und Akku austauschen lassen. Gerade bei einem Kopfhörer für den täglichen Dauereinsatz dürfte das langfristig von Vorteil sein.

Zone Vibe Pro: Weich aber nicht wertig

Weniger überzeugt hat uns die Materialwahl. Die Zone Vibe Pro sind ordentlich verarbeitet, wirken haptisch aber deutlich weniger hochwertig, als es ihr Preis vermuten lässt. Logitech setzt nahezu ausschließlich auf Kunststoff. Metallische Elemente oder textile Akzente, die den Kopfhörern eine hochwertigere Anmutung verleihen könnten, sucht man vergeblich. Das geringe Gewicht trägt zwar zum hohen Tragekomfort bei, lässt die Kopfhörer aber auch etwas billig wirken. Klopft man mit dem Fingernagel auf die Gehäuseschalen, klingt der Kunststoff auffällig hohl. Insgesamt fühlen sich die Zone Vibe Pro eher nach einem funktionalen Büro-Headset als nach einem 260 Euro teuren Audioprodukt an. Das muss für den täglichen Gebrauch kein Nachteil sein, hinterlässt in dieser Preisklasse aber einen zwiespältigen Eindruck.

Logi Tune: Einstellungen lassen sich per App konfigurieren

Dabei ist der Ansatz durchaus sinnvoll. Wer regelmäßig zwischen Videokonferenzen, Telefonaten und privatem Musikhören wechselt, möchte nicht ständig den Kopfhörer tauschen. Genau dafür sind die Zone Vibe Pro gemacht und diese Aufgabe erfüllen sie gut. Der angenehme Sitz, die solide Audiowiedergabe, die flexiblen Anschlussmöglichkeiten und die lange Akkulaufzeit sprechen für das Konzept. Auch die austauschbaren Verschleißteile sind ein willkommenes Detail.

Logitech Zone Vibe Pro: 6 Taster und 1 Schalter

Unterm Strich bleiben die Logitech Zone Vibe Pro ein guter Alltagskopfhörer, dessen größte Schwäche ausgerechnet beim ersten Anfassen auffällt. Klang und Komfort stimmen, auch die Ausstattung lässt wenig vermissen. Für immerhin 259,99 Euro hätten wir uns allerdings eine wertigere Materialauswahl gewünscht. Wer vor allem einen bequemen Begleiter für Arbeit und Freizeit sucht, bekommt hier ein durchdachtes Gesamtpaket. Wer bei diesem Preis auch eine entsprechend hochwertige Haptik erwartet, dürfte dagegen etwas enttäuscht sein.

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