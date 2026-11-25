Die Logitech MX Master 4 ist eine ausgesprochen gute, allerdings auch recht teure Maus. Wer mit der Anschaffung liebäugelt, bekommt die Mac-Version momentan so günstig wie noch nie. Mit 89,90 Euro liegt der aktuelle Angebotspreis für die MX Master 4 für Mac bei Amazon gut 40 Euro unter der offiziellen Preisempfehlung des Herstellers von 129,99 Euro.

Die schwarze Version der Maus

Wir haben die MX Master 4 seit geraumer Zeit im Einsatz. Die breite Handauflage und die ausgeprägte Daumenstütze sorgen auch bei längerer Arbeit am Rechner für eine angenehme Handhaltung. Bei der zuvor von mir verwendeten Vertikalmaus von Logitech hatte ich immer wieder mit krampfartigen Beschwerden zu kämpfen. Seit dem Wechsel zur MX Master ist dies nicht mehr der Fall.

Zwei Scrollräder erleichtern die Arbeit

Logitech stattet die Maus mit zwei Scrollrädern aus. Das zentrale Mausrad arbeitet bei langsamem Drehen mit spürbaren Rastpunkten und wechselt bei schnellerem Drehen automatisch in den Freilauf. Das seitliche, mit dem Daumen bediente Scrollrad erleichtert das horizontale Scrollen in umfangreichen Dokumenten oder Tabellen.

Die Maus-Einstellungen in Logi Options+

Die MX Master 4 lässt sich mit bis zu drei Geräten koppeln, zwischen denen man per Tastendruck wechseln kann. Geladen wird über USB-C, die Akkulaufzeit gibt Logitech mit bis zu 70 Tagen an. Im Gegensatz zu der gerade auf 59,99 Euro reduzierten Magic Mouse von Apple kann man die MX Master auch mit eingestecktem Ladekabel weiternutzen.

Klebrige MX Master 3 muss nicht in den Müll

Wer bereits das Vorgängermodell der MX Master 4 besitzt und damit zufrieden ist, muss aus unserer Sicht nicht auf das neue Modell umsteigen. Auch wenn sich die gummierte Oberfläche älterer Exemplare mit der Zeit unangenehm klebrig anfühlt, ist dies kein Grund für einen Neukauf.

Wir greifen in solchen Fällen regelmäßig zu einem mit etwas Spiritus angefeuchteten Lappen. Nach dem Abreiben der betroffenen Flächen fasst sich die Maus wieder angenehm an. Alternativ dazu dürfte sich auch Isopropanol eignen. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit der Reinigungsflüssigkeit zunächst an einer kleinen Stelle zu prüfen.

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