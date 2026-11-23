Logitech hat seine Konfigurationssoftware Logi Options+ in Version 3.0 veröffentlicht. Die Anwendung ermöglicht es, die Funktionen kompatibler Mäuse, Tastaturen und weiterer Eingabegeräte des Herstellers individuell anzupassen. Allem voran bringt das Update neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem sogenannten Actions Ring. Darüber hinaus hat Logitech verschiedene Anpassungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen.

Actions Ring per Tastatur bedienen

Der Actions Ring ist ein kreisförmiges Auswahlmenü, das Logitech im Zusammenhang mit seiner MX Creative Console eingeführt hat. Darüber lassen sich häufig verwendete Funktionen aufrufen, Programme starten oder Tastenkombinationen ausführen.

Der Actions Ring in Options+

Mit Logi Options+ 3.0 lässt sich der Actions Ring erstmals vollständig über die Tastatur bedienen. Das Menü lässt sich über eine entsprechend belegte Gerätetaste oder eine frei definierbare Tastenkombination öffnen.

Anschließend lässt sich mit der Tabulatortaste im Uhrzeigersinn durch die verfügbaren Aktionen navigieren. Wird zusätzlich die Umschalttaste gedrückt, erfolgt die Navigation in entgegengesetzter Richtung. Die ausgewählte Funktion lässt sich mit der Eingabetaste oder der Leertaste ausführen. Über die Escape-Taste wird das Menü geschlossen. Damit kann der Actions Ring auch verwendet werden, ohne zur Maus greifen zu müssen.

Tastatursteuerung jetzt vollständig unterstützt

Für die neue Tastatursteuerung ist keine spezielle Logitech-Tastatur erforderlich. Allerdings muss ein mit Logi Options+ und dem Actions Ring kompatibles Gerät vorhanden sein.

Weitere Änderungen und neue Systemanforderungen

Darüber hinaus hat Logitech den sogenannten Action Picker überarbeitet. Die weiterhin als Beta gekennzeichnete Funktion zur Auswahl von Aktionen bietet zusätzliche Symbole, eine übersichtlichere Einteilung und eine verbesserte Drag-and-drop-Bedienung.

Auch die Geräteübersicht wurde angepasst. Aktuell verwendete Logitech-Geräte werden jetzt am Anfang der Auswahlleiste angezeigt und lassen sich dadurch schneller erreichen.

Mac-Nutzer sollten zudem beachten, dass Logitech mit Version 3.0 die Unterstützung für macOS Sonoma eingestellt hat. Die aktuelle Version setzt somit mindestens macOS Sequoia voraus.

Logitech MX Master 4 und MX Keys S reduziert

Im Rahmen der laufenden Black-Friday-Angebote ist die Mac-Version der Logitech-Maus MX Master 4 derzeit für 89,99 Euro und damit deutlich günstiger als regulär erhältlich. Auch weitere mit Logi Options+ kompatible Logitech-Produkte sind derzeit reduziert erhältlich, darunter die kabellose Tastatur Logitech MX Keys S für 64,99 Euro.

Produkthinweis

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