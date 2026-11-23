Mit LocalSR steht eine neue kostenlose Anwendung bereit, die Fotos und Videos mithilfe verschiedener KI-Modelle vergrößert und verbessert. Der Informatikstudent Hermes Reisner aus Basel hat die Software entwickelt, um aktuelle Modelle zur Bildbearbeitung ohne komplizierte Einrichtung zugänglich zu machen. Die Anwendung arbeitet vollständig auf dem eigenen Rechner und benötigt weder ein Benutzerkonto noch ein kostenpflichtiges Abonnement.

Aus dem nur 265 Pixel kleinen Katzenbild wird eine hochaufgelöste Datei ohen Artefakte

Auf dem Mac nutzt die Software unter anderem Apples Neural Engine, um die Berechnungen lokal auszuführen. Die Anwendung ist quelloffen und steht unter der MIT-Lizenz.

Mehrere KI-Modelle für unterschiedliche Bildfehler

Die Bedienung orientiert sich an klassischen Bildbearbeitungsprogrammen. Nutzer wählen eine Datei oder einen ganzen Ordner aus und legen anschließend fest, welche Verbesserung vorgenommen werden soll. Bilder lassen sich um den Faktor zwei, drei oder vier vergrößern. Zwei Qualitätsstufen erlauben es, zwischen schneller Verarbeitung und einer aufwendigen Rekonstruktion von Bilddetails zu wählen.

LocalSR auf dem Mac: So sieht das Hauptfenster aus

Darüber hinaus kann LocalSR Bildrauschen reduzieren, Bewegungsunschärfe korrigieren und sichtbare JPEG-Artefakte abschwächen. Die entsprechenden Modelle lassen sich auch einsetzen, ohne die ursprüngliche Bildgröße zu verändern. Ein Schieberegler ermöglicht den direkten Vergleich zwischen Original und bearbeiteter Fassung. Ergebnisse werden grundsätzlich als neue Dateien gesichert.

Für unterschiedliche Aufgaben stehen mehrere KI-Modelle bereit, darunter Real-ESRGAN, HAT-L und SCUNet. Die benötigten Modelldateien lädt LocalSR bei der ersten Verwendung herunter. Auch eigene Modelle können eingebunden werden. Unterstützt werden unter anderem JPEG, PNG, WebP, TIFF, AVIF und RAW-Dateien sowie HEIC auf dem Mac.

LocalSR: Die KI-Modelle werden in einer Bibliothek ausgewählt

Mit Upscayl und der ebenfalls kostenlosen Mac-Anwendung HiPixel existieren bereits vergleichbare, wenn auch deutlich weniger umfangreiche Werkzeuge. LocalSR erweitert diesen Ansatz um zusätzliche Restaurierungsfunktionen und die Möglichkeit, Videos zu bearbeiten.

Videobearbeitung und Texteingaben noch mit Einschränkungen

Bei Videos verarbeitet LocalSR die einzelnen Bilder nacheinander. Tonspur, Ausrichtung und zeitlicher Ablauf bleiben dabei erhalten. Die Entwickler weisen allerdings darauf hin, dass feine Strukturen zwischen aufeinanderfolgenden Bildern flackern können. Längere Videos und große Bilddateien benötigen zudem entsprechend viel Rechenzeit.

LocalSR ist auch mit eigenen Modellen nutzbar

Auf dem Mac gibt es außerdem eine experimentelle Funktion zur Bildbearbeitung per Texteingabe. Hierfür kommen die Modelle FLUX.2 klein und Qwen Image Edit zum Einsatz. Nutzer beschreiben die gewünschte Veränderung und erhalten eine entsprechend bearbeitete Bilddatei. Das Original bleibt unangetastet.

Die aktuelle Mac-Ausgabe wird als 441 MB großes DMG angeboten und ist signiert sowie von Apple notarisiert. Alternativ lässt sich LocalSR über Homebrew installieren.