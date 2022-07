Lobbyarbeit: Apple pumpt mehr Geld denn je in die US-Politik

Der pikante Hintergrund: Klobuchar ist eine von insgesamt drei Senatoren, die aktiv an einer Gesetzes-Initiative arbeiten , die Apples App Store-Monopol aufbrechen soll. Der von Klobuchar mitverfasste „Open App Markets Act“ würde unter anderem das Sideloading, also die Installation von mobilen Apps an Apples App Store vorbei ermöglichen.

Wie sehr Cupertino damit beschäftigt ist Öl ins politische Getriebe der Vereinigten Staaten zu gießen zeigen aktuelle Zahlen zum Umfang der von Apple beauftragten Lobbyarbeit. Allein in der ersten Jahreshälfte 2022 stellte Apple hier einen neuen Rekord auf: 4,6 Millionen US-Dollar, also gut 1,5 Millionen Dollar mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, hat sich Apple die politische Beeinflussung zum eigenen Vorteil kosten lassen.

