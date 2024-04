Lineare Themensender: Disney+ will Zapping-Kanäle einführen

Einem aktuellen Bericht des Online-Magazins „The Information“ zufolge, plant Disney die Einführung linearer Kanäle im Angebot von Disney+.

Vorgesehen sind demnach Themensender, die durchgängig Inhalte aus dem Marvel- oder dem StarWars-Universum zeigen und so all jene Nutzer abholen sollen, die nicht wirklich wissen nach was ihnen gerade der Sinn steht.

Unverbindliche FAST-Kanäle

Die linearen Kanäle sollen vergleichbar mit den FAST-Kanälen (kurz für „Free Advertising Supported Streaming Television“) von werbefinanzierten Streaming-Diensten wie Pluto oder Freevee sein und eine Anlaufstelle für Zuschauer bieten, die keine Lust haben, sich zwischen den vorhandenen Kataloginhalten zu entscheiden.

Auch Amazon bietet sein FAST-Angebot Freevee über die offizielle Prime Video-Applikation an und holt hier Nutzer ab, die sich einfach nur berieseln lassen möchten und sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht für eine Serie entscheiden wollen.

Neben Sendern mit Star Wars- und Marvel-Fokus sollen auch Kanäle geplant sein, die durchgehend klassische Disney-Zeichentrickfilme oder Produktionen von Pixar zeigen könnten.

Werbung trotz Premium-Zugang

Obwohl für den Zugang zu den Kanälen ein Disney+-Abonnement vorausgesetzt sein soll, soll Disney mit einer Werbefinanzierung liebäugeln und vorhaben zusätzliche Reklame-Einblendungen in den Zapping-Kanälen zu zeigen.

Noch ist ungewiss wann die neuen Disney-Kanäle starten sollen, auf Nachfrage von US-Medienvertretern wollte der Konzern die Gerüchte nicht kommentieren.

Amazons Freevee soll übrigens kurz vor dem Aus stehen. Ende Februar wurden Gerüchte Laut, dass die Werbeunterbrechungen bei Prime Video das kostenlose Zusatzangebot zu Grabe tragen könnte, da beide Dienste nun sehr ähnlich positioniert sind. Passiert ist bislang jedoch nichts.

Freevee selbst steht erst seit etwas mehr als einem halben Jahr mit einer eigenen App zum Download im App Store bereit.