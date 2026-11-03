LidTap bringt einfache Touch-Funktionen auf ältere MacBooks

Apple hat vergangene Woche seinen ersten Mac mit Touchscreen vorgestellt. Wer den Aufpreis für ein Touchscreen-Modell scheut, kann einen Blick auf LidTap werfen. Die kostenlose Anwendung ermöglicht es, bestimmte Funktionen auch auf einem MacBook ohne Touchscreen durch einfaches Antippen des Bildschirms auszuführen.

Allzu viel sollte man von der Anwendung allerdings nicht erwarten. LidTap kann keinen vollwertigen Touchscreen ersetzen. Auch lassen sich damit keine beliebigen Bedienelemente auf dem Bildschirm auswählen. Stattdessen wird das Display in mehrere Bereiche aufgeteilt, denen sich unterschiedliche Aktionen zuweisen lassen.

Bewegungssensor erkennt Berührungen

Die App nutzt dafür einen bereits im MacBook vorhandenen Bewegungssensor. Beim Antippen des Bildschirms entstehen minimale Bewegungen am Scharnier des Notebooks. Diese werden vom Sensor erfasst und von LidTap ausgewertet. Auf diese Weise soll die Software erkennen, welcher Bereich des Bildschirms berührt wurde.

Standardmäßig teilt LidTap das Display in vier Bereiche auf. Alternativ lassen sich auch sechs oder neun Zonen einrichten. Jeder Bereich lässt sich mit einer Funktion belegen. So kann man durch Antippen beispielsweise zwischen Schreibtischen wechseln, die Musikwiedergabe steuern oder eine neue Notiz öffnen.

Auch das Starten von Anwendungen ist möglich. Eine spezielle Privatsphäre-Funktion soll zudem während Videokonferenzen auf Fingertipp das Mikrofon stummschalten, die Kamera deaktivieren und den Bildschirminhalt verbergen.

Kalibrierung erforderlich

Nach Angaben des Entwicklers wurden bei Tests mit vier Bildschirmzonen rund 95 Prozent der Berührungen korrekt erkannt. Die Einrichtung erfordert allerdings etwas Geduld. Vorausgesetzt wird zudem ein MacBook mit mindestens einem M2-Prozessor. Man muss zunächst mehrfach auf vorgegebene Stellen des Bildschirms tippen. Anschließend erfasst die Anwendung alltägliche Bewegungen, um beispielsweise Tastatureingaben oder Erschütterungen des Schreibtischs von gezielten Berührungen unterscheiden zu können.

Die Anwendung wird kostenlos angeboten. Da sie bislang nicht von Apple notarisiert wurde, muss der erste Start über die Sicherheitseinstellungen von macOS freigegeben werden.