Leuchtendes Apple-Logo: Zwei Mac-Apps steuern den Apfel

Das leuchtende Apple-Logo auf dem neuen MacBook Pro entwickelt sich zum Experimentierfeld für unabhängige Entwickler. Gleich zwei kleine Anwendungen greifen auf die Beleuchtung des Displaydeckels zu und erweitern deren Möglichkeiten. Während Backglow den Apfel auf Musik reagieren lässt und als Statusanzeige für KI-Werkzeuge nutzt, bringt Lune eine bekannte Mac-Animation zurück.

Backglow bietet mehrere Betriebsmodi an

Apple selbst sieht für das Logo bislang keine besonderen Funktionen vor. Wie wir bereits berichtet haben, richtet sich dessen Helligkeit automatisch nach der Bildschirmhelligkeit und dem Umgebungslicht. Abschalten lässt sich die Beleuchtung offiziell nur über einen Terminalbefehl.

Backglow lässt den Apfel zur Musik pulsieren

Die Anwendung Backglow von Entwickler Juan Buis macht das Logo erstmals direkt über die Menüleiste steuerbar. Nutzer können die Helligkeit manuell einstellen, die Beleuchtung ausschalten oder zwischen mehreren Animationen wechseln. Ein Atemmodus lässt den Apfel langsam heller und dunkler werden, ähnlich der früheren Schlafanzeige älterer Macs.

Backglow: Etwas hektisch, aber funktional

In der kostenpflichtigen Pro-Version reagiert das Logo zudem auf die Musikwiedergabe des Rechners. Die Anwendung wertet dafür den ausgegebenen Ton aus, ohne das Mikrofon zu verwenden. Intensität und ein optionaler Stroboskopeffekt lassen sich anpassen.

Eine weitere Funktion richtet sich an Nutzer von Claude Code. Backglow kann über unterschiedliche Leuchtmuster anzeigen, ob der KI-Assistent arbeitet, wartet oder eine Eingabe benötigt. Dafür verbindet sich die App über zusätzliche Einträge in den Einstellungen mit Claude Code.

Die Grundfunktionen sind kostenlos. Pro kostet zum Start einmalig 9 Dollar, später 15 Dollar. Die Lizenz gilt jeweils für einen Mac.

Lune bringt die alte Schlafanzeige zurück

Deutlich zurückhaltender arbeitet Lune von Moritz Keller. Die kostenlose Menüleisten-App lässt das Apple-Logo langsam pulsieren, während das MacBook Pro geladen wird. Damit erinnert sie an die früheren Schlafanzeigen der Apple-Notebooks. Die Bildschirmhelligkeit bleibt unverändert und das Logo leuchtet nicht heller als von Apple vorgesehen.

Lune lässt den Mac beim Laden „atmen“

Lune benötigt macOS 27.2 oder neuer, verzichtet auf Benutzerkonten und überträgt keine Nutzungsdaten. Lediglich für die Suche nach Updates stellt die Anwendung eine Internetverbindung her.

Beide Programme funktionieren ausschließlich mit dem neuen MacBook Pro mit PROLED-XDR-Display. Die Apps verweisen dafür eine von Apple nicht dokumentierte Schnittstelle. Entsprechend könnten künftige macOS-Aktualisierungen die Funktion beeinträchtigen.